Розкрадання на Трипільській ТЕС: викрито схему на 50 млн грн

Правоохоронці викрили розкрадання понад 50 млн грн під час відновлення Трипільської теплоелектростанції (ТЕС) у Київській області після російських обстрілів. Про це 27 лютого повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, до організації злочинної схеми причетні керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах.

📢 «У період з 2023 по 2025 роки підприємства виграли тендери та уклали договори на виконання держзамовлень з відбудови Трипільської ТЕС на загальну суму понад 500 млн грн. За матеріалами справи, ділки штучно завищували вартість на послуги, будматеріали і технічне обладнання під час ремонту енергооб’єкта, а отриману “різницю” розподілили між усіма учасниками “схеми”», – зазначили в повідомленні.

Слідство встановило, що підрядники закуповували матеріали у підконтрольних фірм за цінами, які були приблизно на 30% вищими за ринкові. Упродовж 2023–2025 років через такі оборудки на рахунки афілійованих компаній було виведено та обготівковано майже 50 млн грн.

Ініційовані експертні дослідження підтвердили завдання державному підприємству збитків на зазначену суму.

☝️ Під час першого етапу обшуків за місцями проживання та в офісах фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони і чорнову документацію з доказами оборудки. Також правоохоронці виявили у ділків понад 19 млн грн готівки.

Наразі шістьом фігурантам — серед них троє організаторів «схеми», двоє керівників приватних компаній та їхній спільник — повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 5 ст. 191);

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209).

Досудове розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх учасників «схеми». Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше цього тижня повідомлялося про викриття розкрадання коштів на укриттях для літаків у Повітряних силах ЗСУ. «На гарячому» було затримано командувача логістики командування Повітряних сил ЗСУ та очільника управління СБУ в Житомирській області.