Субота, 30 Серпня, 2025
ВАЖЛИВО

ЄС оголосив про посилення санкцій проти росії після наймасштабнішої атаки на Київ

Денис Молотов
Європейський Союз готується до чергового посилення санкцій проти російської федерації у відповідь на нічний масований ракетно-дроновий удар по Києву. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час екстреної пресконференції в Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

📢 «Я обурена атакою на Київ, яка також зачепила наші офіси. Це була найсмертоносніша ракетна атака на столицю з липня», – підкреслила фон дер Ляєн. За її словами, ЄС «продовжує чинити максимальний тиск на росію».

Керівниця Єврокомісії оголосила, що невдовзі буде представлений 19-й пакет санкцій. Він має стати одним із найжорсткіших за час війни.

📢 «Незабаром ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій. Паралельно ми просуваємо роботу над замороженими російськими активами, щоб сприяти обороні та відновленню України», – сказала вона.

Заява прозвучала після того, як унаслідок нічної атаки на Київ серйозних пошкоджень зазнали кілька об’єктів, серед них будівля представництва Євросоюзу та офіс Європейського інвестиційного банку. За попередніми даними, у столиці загинули щонайменше 15 людей, серед яких четверо дітей, десятки мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Відомо, що під час атаки російські війська випустили по Україні 629 дронів-камікадзе та ракет. Сили протиповітряної оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби знищили або подавили 589 цілей – 563 безпілотники та 26 ракет. Однак попри значні успіхи української ППО, було зафіксовано влучання у 13 локацій, а уламки збитих дронів і ракет впали ще на 26 об’єктах.

Нинішній удар спричинив обурення як серед українського суспільства, так і на міжнародному рівні. Саме тому Євросоюз поспішає з новими санкційними кроками, які мають на меті обмежити економічні та військові можливості кремля.

Аналітики відзначають, що 19-й пакет санкцій може охопити нові сфери. Включно з посиленням експортного контролю, розширенням чорних списків для компаній та осіб, а також заходами щодо обходу вже діючих обмежень. Особливий акцент, за словами фон дер Ляєн, робитиметься на використанні заморожених російських активів для фінансування оборони України та її післявоєнної відбудови.

ЄС демонструє готовність не лише продовжувати політичний та економічний тиск на росію, але й посилювати практичну підтримку України у найскладніші моменти війни.

