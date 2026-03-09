Авіаудар рф по Краматорську: загинув місцевий житель

Російські війська 8 березня завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки загинув чоловік. Про це повідомила Краматорська міська рада. За даними, удар стався о 10:57.

📢 «Сьогодні вранці Краматорська громада зазнала авіаудару. О 10:57, 8 березня, із застосуванням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК російські війська завдали удару по приватному сектору», — йдеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу загинув чоловік 1960 року народження. Також пошкоджено щонайменше 38 житлових будинків.

У міській раді уточнили, що удар припав по приватному сектору міста.