Авіаудар рф по Краматорську: загинув місцевий житель

Російські війська 8 березня завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки загинув чоловік. Про це повідомила Краматорська міська рада. За даними, удар стався о 10:57.
📢 «Сьогодні вранці Краматорська громада зазнала авіаудару. О 10:57, 8 березня, із застосуванням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК російські війська завдали удару по приватному сектору», — йдеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілу загинув чоловік 1960 року народження. Також пошкоджено щонайменше 38 житлових будинків.
У міській раді уточнили, що удар припав по приватному сектору міста.
- Раніше повідомлялося, що російські авіаудари по Краматорську призвели до поранення щонайменше шести людей. Серед постраждалих троє дітей — 2010, 2014 та 2024 років народження.
- Крім того, 2 березня російські війська також обстріляли Краматорськ. Тоді загинули троє людей, ще кілька осіб отримали поранення.
- Окупаційні російські війська обстріляли рятувальників, які ліквідовували наслідки нічної атаки у Самарівському районі Дніпропетровської області.