росіяни вдарили дронами по нафтотерміналу SOCAR на Одещині

У ніч проти 18 серпня російські війська атакували безпілотниками типу Shahed паливний термінал азербайджанської державної нафтогазової компанії SOCAR в Одеській області. Також постраждала й заправочна станція цієї ж мережі. Про це повідомило агентство APA з посиланням на власні джерела.

За інформацією, внаслідок удару та подальшої пожежі пошкоджено 17 паливних резервуарів, будівлю насосної станції, операторські та технічні приміщення. Також зруйновані пункти зважування та огорожа об’єкта. На момент атаки у сховищі перебувало понад 16 тисяч тонн палива.

Росія вночі завдала удару по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області pic.twitter.com/DOF75SrMOz — Максим (@lipcansmaks1) August 18, 2025

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив удар і додав, що пожежа була масштабною. Для її ліквідації довелося залучати пожежний поїзд. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Це вже не перший випадок ударів по енергетичних об’єктах SOCAR в Україні. Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв засудив російські атаки на інфраструктуру своєї державної компанії.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Азербайджан може переглянути свою позицію щодо ембарго на постачання зброї Україні, якщо росія продовжить агресивні дії, що суперечать інтересам Баку.