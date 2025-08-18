Понеділок, 18 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

росіяни вдарили дронами по нафтотерміналу SOCAR на Одещині

Денис Молотов
Денис Молотов
росіяни вдарили дронами по нафтотерміналу SOCAR на Одещині

У ніч проти 18 серпня російські війська атакували безпілотниками типу Shahed паливний термінал азербайджанської державної нафтогазової компанії SOCAR в Одеській області. Також постраждала й заправочна станція цієї ж мережі. Про це повідомило агентство APA з посиланням на власні джерела.

За інформацією, внаслідок удару та подальшої пожежі пошкоджено 17 паливних резервуарів, будівлю насосної станції, операторські та технічні приміщення. Також зруйновані пункти зважування та огорожа об’єкта. На момент атаки у сховищі перебувало понад 16 тисяч тонн палива.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив удар і додав, що пожежа була масштабною. Для її ліквідації довелося залучати пожежний поїзд. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Це вже не перший випадок ударів по енергетичних об’єктах SOCAR в Україні. Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв засудив російські атаки на інфраструктуру своєї державної компанії.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Азербайджан може переглянути свою позицію щодо ембарго на постачання зброї Україні, якщо росія продовжить агресивні дії, що суперечать інтересам Баку.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія втричі наростила удари по рятувальникам: липень став рекордним місяцем за атаками

ПОДІЇ

Дрони України атакували Оренбурзький гелієвий завод на росії

ВІЙНА

Понад 240 дітей з Кремінської громади оздоровлено в Україні й за кордоном

ЛУГАНЩИНА

Перед зустріччю Трампа і путіна Зеленський відвідає Лондон

ВАЖЛИВО

путін підготував для США два сценарії врегулювання війни в Україні — ЗМІ

ПОЛІТИКА

На допомогу ВПО Луганщини з працевлаштуванням передбачено 38 млн грн

ЛУГАНЩИНА

Лемківський фестиваль з Луганщини об’єднався з «Дзвонами Лемківщини» на Тернопільщині

ЛУГАНЩИНА

Україні можуть надати безпекові гарантії на зразок статті 5 НАТО – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Повторна атака дронів на склад БпЛА в Татарстані — СБУ

ВІЙНА

Лідери “Коаліції рішучих” узгодили умови припинення війни

ВАЖЛИВО

Розвідка про обмін полоненими: “Стамбул-2” ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії

ПОДІЇ

Спецоперація СБУ “Павутина” планувалася раніше, але водії вантажівок запили на Великдень – Малюк

ПОДІЇ

Фейк: Україна атакує жителів Херсона FPV-дронами

СТОПФЕЙК

Третина боїв сьогодні на Покровському напрямку, втрати ворога тут сягнули 172 окупантів – Генштаб

ВІЙНА

Ворог захопив Попів Яр на Добропільському напрямку, Івано-Дарʼївку на Сіверському – ОСУВ “Дніпро”

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"