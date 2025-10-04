Субота, 4 Жовтня, 2025
росіяни шукають способи завдати більше шкоди – Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
росія завдала комбінованого удару по Україні, проте лише половину ракет вдалося збити. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

📢 «Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі: якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових обʼєктах було 35 ракет, у тому числі балістика. Комбінований удар, лише половину ракет вдалося збити», – зазначив він.

Зеленський повідомив, що особливо складна ситуація після цих атак спостерігається на Чернігівщині. Йдеться про Славутич, Ніжин і сам Чернігів, а також про сусідню Сумщину, де ворог застосовував дрони.

За його словами, вже ввечері п’ятниці, 3 жовтні, російська армія завдала удару балістичними ракетами по енергетичній інфраструктурі Донеччини.

📢 «У Краматорську, Словʼянську, Дружківці тривають відновлювальні роботи», – уточнив шостий глава держави.

Володимир Зеленський також наголосив на очікуванні більш ефективної роботи військового командування.

📢 «Чекаю більших результатів і від військового командування – тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей», – заявив президент.

☝️ Нагадаємо, що раніше повідомлялося про проблеми зі світлом у трьох містах Донецької області після вибухів, які пролунали на тлі загрози балістичних атак. Місцева влада та енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

👉 Раніше було повідомлено, що в ніч на п’ятницю, 3 жовтня, російські війська здійснили найбільшу атаку по газовидобувній інфраструктурі України від початку повномасштабної війни.

