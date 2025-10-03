П’ятниця, 3 Жовтня, 2025
Масштабна атака на газовидобувну інфраструктуру України

У ніч на п’ятницю, 3 жовтня, російські війська здійснили найбільшу атаку по газовидобувній інфраструктурі України від початку повномасштабної війни. Про це повідомила компанія «Нафтогаз». За її даними, удари були спрямовані по об’єктах у Харківській та Полтавській областях.

📢 «Частину вдалося збити. На жаль, не всі. Внаслідок цієї атаки, значна кількість наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань – критичні», – заявили у Нафтогазі.

🚀 За офіційною інформацією, противник випустив по енергетичній інфраструктурі 35 ракет, з яких значну частину становили балістичні.

🛩️ Додатково було застосовано 60 ударних безпілотників. Попри роботу сил протиповітряної оборони (ППО), які перехопили чимало цілей, уникнути руйнувань не вдалося.

У Нафтогазі підкреслили, що компанія у тісній взаємодії з міжнародними партнерами вже працює над подоланням наслідків атаки. Там наголосили, що мета – забезпечити оперативне реагування та мінімізувати вплив удару на стабільність енергосистеми країни.

📢 «Ми працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім», – йдеться у повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ, у нічній масованій атаці росія використала загалом 416 ракет та дронів різних типів. Більшість ворожих цілей була збита, однак у кількох регіонах зафіксовані влучання. Основними напрямками стали об’єкти енергетичної інфраструктури на Харківщині та Полтавщині.

Масштабна атака на газовидобувну інфраструктуру України Крім того, зазнали ударів й інші регіони – повідомляється про пошкодження у Сумській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях. Там фіксували пожежі, перебої з електропостачанням та руйнування цивільних об’єктів.

☝️ Аналітики наголошують, що нічна атака стала частиною системної кампанії кремля, спрямованої на виведення з ладу ключових енергетичних потужностей України напередодні опалювального сезону. Удар саме по газовидобувній інфраструктурі є одним із найбільш небезпечних, адже він може вплинути не лише на внутрішні потреби держави, а й на її можливості зберігати та транспортувати енергоресурси у майбутньому.

Чергова атака росії по об’єктах «Нафтогазу» стала найбільшою за масштабами і потенційними наслідками для української енергетичної безпеки. Водночас робота ППО дозволила уникнути ще більших руйнувань, а аварійні служби вже займаються ліквідацією наслідків обстрілів.

👉 Також нагадаємо, що у Харківській області планується розширення заходів примусової евакуації родин із дітьми.

