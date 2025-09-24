Середа, 24 Вересня, 2025
росіяни обстріляли навчальний центр ЗСУ балістичними ракетами

Денис Молотов
Денис Молотов
росіяни обстріляли навчальний центр ЗСУ балістичними ракетами

Окупаційні російські війська у вівторок, 24 вересня, здійснили комбінований обстріл по території навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Про це стало відомо з офіційної публікації у Facebook.

📢 «Серед застосованих (ворогом – ред.) засобів ураження – дві балістичні ракети Іскандер», – ідеться в повідомленні.

Попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося.

📢 «На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями», – зазначили у Сухопутних військах.

☝️ Військові підкреслили, що додаткові заходи безпеки для захисту бійців під час повітряних і ракетних атак ворога вживаються постійно. Йдеться про посилення вимог щодо укріплень, а також контроль за розташуванням особового складу.

📌 Варто нагадати, що раніше у ЗСУ запровадили заборону на скупчення військових та техніки, а також відмовилися від використання наметових містечок у навчальних таборах і на полігонах. Це рішення ухвалили для мінімізації ризиків у разі повторних ударів ворога.

👉 Також раніше, 24 червня, один із навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України зазнав атаки ударними дронами типу «Shahed».

