Біля Слов’янська дрон рф убив працівника комунального підприємства

Поблизу міста Слов’янськ Донецької області російський безпілотник атакував автомобіль комунальних служб. Про це в суботу, 31 січня, повідомили Донецька обласна військова адміністрація (ОВА) та видання Суспільне Донбас.

📢 «Напередодні поблизу Слов’янська російський дрон вдарив по автомобілю комунальників, які поверталися з ремонту на інфраструктурному об’єкті. Загинув фахівець, який виконував свою щоденну роботу для громади, ще двоє – поранені», — йдеться у повідомленні ОВА.

За інформацією журналістів, під удар потрапили працівники КП «Компанія Вода Донбасу». Окупаційні російські війська застосували дрон на оптоволокні.

☝️ Загиблий був слюсарем аварійно-ремонтної відновлювальної бригади. У нього залишилися дружина, яка також працює на підприємстві у водній лабораторії, та двоє дорослих дітей.

Крім того, за даними обласної влади, за минулу добу російські війська вбили ще двох жителів Донеччини — у Райгородку та Олексієво-Дружківці.

Ще троє людей дістали поранення: одна людина у Райгородку та двоє — у Дружківці.

🔎 Нагадаємо, вранці цього ж дня у Херсоні автомобіль, у якому перебувала родина з чотирьох осіб, підірвався на російській міні «Пелюстка». Серед постраждалих — двоє дітей.

👉 Також раніше окупаційні російські війська здійснили обстріл маршрутки у Херсоні, внаслідок чого загинула людина.