росія завдала удару по Ізмаїлу: жертв вдалося уникнути

В ніч на 2 вересня російські окупаційні сили знову атакували портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі. Про це повідомив Telegram-канал Ізмаїльської районної державної адміністрації.

У повідомленні зазначено, що завдяки швидкому та злагодженому реагуванню вдалося уникнути масштабних руйнувань і людських жертв. Пожежі, які виникли внаслідок атак, були оперативно ліквідовані.

Раніше надходили повідомлення про вибухи в регіоні та пересування ударних груп безпілотників противника в напрямку Татарбунарського району Одеської області. У Мережі також поширюються відео повітряного удару по Ізмаїлу. Місцеві пабліки закликають мешканців не підходити до підозрілих предметів.

📢 «Було дуже багато повідомлень, що в різних частинах міста чули, як щось падало – не потрібно до цього навіть наближатись!», – наголосили в адміністрації.

Раніше, вдень 1 вересня, в Ізмаїлі стався вибух невстановленого пристрою. Унаслідок інциденту постраждав 23-річний хлопець, якого госпіталізували з осколковими пораненнями. Ці події підкреслюють небезпеку перебування на вулицях міста та важливість дотримання правил безпеки.

Обстріли портової інфраструктури та дії ворога створюють значні ризики для цивільного населення, тому влада наголошує на пильності та обережності. Екстрені служби продовжують контролювати ситуацію, ліквідовувати наслідки атак і забезпечувати безпеку мешканців.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 2 вересня російські війська завдали масованого удару дронами по Білій Церкві Київської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені, зафіксовані серйозні руйнування цивільної інфраструктури.