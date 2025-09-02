Вівторок, 2 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

росія завдала удару по Ізмаїлу: жертв вдалося уникнути

Денис Молотов
Денис Молотов
росія завдала удару по Ізмаїлу: жертв вдалося уникнути

В ніч на 2 вересня російські окупаційні сили знову атакували портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі. Про це повідомив Telegram-канал Ізмаїльської районної державної адміністрації.

У повідомленні зазначено, що завдяки швидкому та злагодженому реагуванню вдалося уникнути масштабних руйнувань і людських жертв. Пожежі, які виникли внаслідок атак, були оперативно ліквідовані.

Раніше надходили повідомлення про вибухи в регіоні та пересування ударних груп безпілотників противника в напрямку Татарбунарського району Одеської області. У Мережі також поширюються відео повітряного удару по Ізмаїлу. Місцеві пабліки закликають мешканців не підходити до підозрілих предметів.

📢 «Було дуже багато повідомлень, що в різних частинах міста чули, як щось падало – не потрібно до цього навіть наближатись!», – наголосили в адміністрації.

Раніше, вдень 1 вересня, в Ізмаїлі стався вибух невстановленого пристрою. Унаслідок інциденту постраждав 23-річний хлопець, якого госпіталізували з осколковими пораненнями. Ці події підкреслюють небезпеку перебування на вулицях міста та важливість дотримання правил безпеки.

Обстріли портової інфраструктури та дії ворога створюють значні ризики для цивільного населення, тому влада наголошує на пильності та обережності. Екстрені служби продовжують контролювати ситуацію, ліквідовувати наслідки атак і забезпечувати безпеку мешканців.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 2 вересня російські війська завдали масованого удару дронами по Білій Церкві Київської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені, зафіксовані серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Над Україною збито понад сотню російських дронів Shahed

ВІЙНА

Суд взяв під варту підозрюваного у розстрілі Парубія

ВАЖЛИВО

У Сіверськодонецькій громаді 71 захисник отримав фінансову допомогу

ЛУГАНЩИНА

Ердоган: Зеленський і путін поки не готові до зустрічі

ВАЖЛИВО

Індійська Nayara залишилася без нафти з Іраку та Саудівської Аравії

ЕКОНОМІКА

Греція підтримує Україну дипломатично та гуманітарно

ПОЛІТИКА

З Німеччини до кордону з Україною запускають нові потяги

СУСПІЛЬСТВО

Луганський регіональний офіс Конгресу місцевих та регіональних влад обговорив підтримку ЗСУ та проблеми ВПО

ЛУГАНЩИНА

Члени Альянсу рішуче засудили удари росії по мирних містах України

ПОЛІТИКА

КНДР втратила майже 5 тисяч солдатів, які воювали на боці рф проти України – південнокорейська розвідка

ПОДІЇ

Нічна атака дронами на Білу Церкву: загиблий і масштабні руйнування

ВАЖЛИВО

Генерал Бундесверу: стратегія рф виходить за межі війни в Україні

ПОЛІТИКА

МАГАТЕ виявило уран у Сирії: таємний ядерний реактор

ПОДІЇ

ЗСУ визволили від окупантів селище Удачне на Донеччині

ВАЖЛИВО

росія хоче налагодити виробництво Су-57 в Індії – ЗМІ

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"