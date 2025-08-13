росія втрачає мільярди від експорту нафти – розвідка

Доходи росії від експорту нафти суттєво зменшилися — на 20% з початку року. Про це 12 серпня повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) у своєму офіційному Telegram-каналі.

За даними відомства, на зниження вплинули одразу кілька чинників: падіння світових цін на нафту, посилення податкового тиску всередині країни та міжнародні санкції, які продовжують обмежувати можливості російського експорту.

📊 У період з січня по липень 2025 року прибутки рф від нафти та газу впали на 18,5% у порівнянні з минулим роком, склавши лише 69,2 млрд доларів. Особливо різким виявився спад у липні: надходження скоротилися на 27% і становили 9,9 млрд доларів. Збори податку на видобуток корисних копалин за цей місяць зменшилися на 34,3%.

Проблеми великих компаній енергетичної галузі на росії

📉 Проблеми торкнулися і великих компаній. «Газпромнафть» у першій половині 2025 року показала чистий прибуток на рівні 2,9 млрд доларів, що вдвічі менше за торішні показники. Ще більш драматичним стало падіння прибутку від продажів: з 2,97 млрд доларів у першій половині 2022 року до лише 234 млн доларів нині.

📉 Серйозні збитки фіксуються у Ханти-Мансійському автономному окрузі, одному з ключових центрів нафтовидобутку на росії. З січня по травень загальні фінансові втрати місцевих компаній досягнули 8,8 млрд доларів, тоді як доходи від реалізації продукції склали лише 2,49 млрд доларів.

Експерти СЗРУ наголошують, що падіння доходів зумовлене поєднанням зовнішніх і внутрішніх чинників. З одного боку, світові ціни на нафту знизилися, з іншого — російська влада підвищила податки на видобувний сектор. До цього додається дія міжнародних санкцій, які обмежують доступ рф до ринків збуту та технологій.

Раніше повідомлялося, що у червні 2025 року доходи росії від продажу нафти впали до дворічного мінімуму. Це сталося саме на тлі зниження світових цін на сиру нафту.

Намагаючись переломити ситуацію, москва намагається впливати на глобальний енергетичний ринок, створюючи умови для нового витка зростання цін. Проте експерти сумніваються, що такі дії зможуть компенсувати збитки, яких зазнає російська нафтогазова галузь у 2025 році.

☝️ Також нагадаємо, що країни Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+) мають намір ухвалити ще одне суттєве збільшення видобутку нафти у вересні.