Середа, 13 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

росія втрачає мільярди від експорту нафти – розвідка

Денис Молотов
Денис Молотов
росія втрачає мільярди від експорту нафти – розвідка

Доходи росії від експорту нафти суттєво зменшилися — на 20% з початку року. Про це 12 серпня повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) у своєму офіційному Telegram-каналі.

За даними відомства, на зниження вплинули одразу кілька чинників: падіння світових цін на нафту, посилення податкового тиску всередині країни та міжнародні санкції, які продовжують обмежувати можливості російського експорту.

📊 У період з січня по липень 2025 року прибутки рф від нафти та газу впали на 18,5% у порівнянні з минулим роком, склавши лише 69,2 млрд доларів. Особливо різким виявився спад у липні: надходження скоротилися на 27% і становили 9,9 млрд доларів. Збори податку на видобуток корисних копалин за цей місяць зменшилися на 34,3%.

Проблеми великих компаній енергетичної галузі на росії

📉 Проблеми торкнулися і великих компаній. «Газпромнафть» у першій половині 2025 року показала чистий прибуток на рівні 2,9 млрд доларів, що вдвічі менше за торішні показники. Ще більш драматичним стало падіння прибутку від продажів: з 2,97 млрд доларів у першій половині 2022 року до лише 234 млн доларів нині.

📉 Серйозні збитки фіксуються у Ханти-Мансійському автономному окрузі, одному з ключових центрів нафтовидобутку на росії. З січня по травень загальні фінансові втрати місцевих компаній досягнули 8,8 млрд доларів, тоді як доходи від реалізації продукції склали лише 2,49 млрд доларів.

Експерти СЗРУ наголошують, що падіння доходів зумовлене поєднанням зовнішніх і внутрішніх чинників. З одного боку, світові ціни на нафту знизилися, з іншого — російська влада підвищила податки на видобувний сектор. До цього додається дія міжнародних санкцій, які обмежують доступ рф до ринків збуту та технологій.

Раніше повідомлялося, що у червні 2025 року доходи росії від продажу нафти впали до дворічного мінімуму. Це сталося саме на тлі зниження світових цін на сиру нафту.

Намагаючись переломити ситуацію, москва намагається впливати на глобальний енергетичний ринок, створюючи умови для нового витка зростання цін. Проте експерти сумніваються, що такі дії зможуть компенсувати збитки, яких зазнає російська нафтогазова галузь у 2025 році.

☝️ Також нагадаємо, що країни Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+) мають намір ухвалити ще одне суттєве збільшення видобутку нафти у вересні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Іран погрожує зірвати створення нового транзитного маршруту TRIPP

ПОЛІТИКА

Трамп і Венс готують онлайн-зустріч із Зеленським – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Українці мають чудову можливість сплатити штраф ТЦК через Резерв+

СУСПІЛЬСТВО

Українцям у Чехії загрожує до п’яти років тюрми за рогатку

КРИМІНАЛ

За підозрюваного у корупції Сергія Гайдая внесли 10 мільйонів застави

ВАЖЛИВО

Українська ППО відбила масштабну дронову атаку росії

ВІЙНА

На росії відкриють «ринок рабів» для «таких, як вони – невольників»

ПОДІЇ

WSJ: кремль хоче виведення українських військ з Донбасу

ПОЛІТИКА

Щастинська РДА оптимізує штат відповідно до розпорядження ОВА

ЛУГАНЩИНА

У Міноборони заявили про нові правила для ТЦК

ВЛАДА

На Луганщині колишня депутатка від проросійської партії вкрала гроші громади

КРИМІНАЛ

Бізнес Луганщини ознайомили з можливостями індустріальних парків – ОВА

ЛУГАНЩИНА

Зеленський окреслив своє бачення плану завершення війни

ВАЖЛИВО

ЄС анонсував новий пакет санкцій та додаткову підтримку України

ПОЛІТИКА

рф перекидає додаткові сили на Запорізький напрямок — ЗМІ

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"