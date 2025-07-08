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ОПЕК суттєво збільшує видобуток нафти — ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
ОПЕК суттєво збільшує видобуток нафти — ЗМІ

Країни Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+) мають намір ухвалити ще одне суттєве збільшення видобутку нафти у вересні. Про це 7 липня повідомило агентство Reuters, посилаючись на п’ять поінформованих джерел у нафтовій галузі.

☝️ За даними джерел, учасники ОПЕК+ можуть погодити зростання видобутку на 550 000 барелів на добу на своєму засіданні, яке заплановане на 3 серпня.

📈 Передбачається, що це рішення фактично завершить дію попередніх добровільних скорочень, які здійснювали вісім країн-членів, повернувши на ринок 2,17 млн барелів щоденно.

Крім того, Об’єднані Арабські Емірати отримають можливість збільшити видобуток ще на 300 000 барелів на добу, оскільки країна переходить до нової, підвищеної квоти на видобуток, повідомили співрозмовники Reuters.

Упродовж останніх років ОПЕК+ обмежувала видобуток, аби стабілізувати ринок. Однак, у 2024 році група змінила стратегію та почала нарощувати обсяги, реагуючи на вимоги щодо зниження цін на пальне. Зокрема, президент США Дональд Трамп неодноразово закликав країни альянсу збільшити видобуток, щоб стримувати зростання цін на бензин.

Раніше повідомлялося, що ОПЕК+ вже погодила підвищення видобутку у серпні на 548 тисяч барелів на добу. А в червні зростання видобутку склало 270 тисяч барелів, переважно за рахунок Саудівської Аравії та ОАЕ.

👉 Також нагадаємо, що в столиці росії загинув віцепрезидент державного енергетичного гіганта «Транснєфть» Андрій Бадалов.

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