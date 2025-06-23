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ЄС готує рекордні санкції проти рф за «безмежну жорстокість»

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС готує рекордні санкції проти рф за «безмежну жорстокість»

У Брюсселі 23 червня перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ Жан-Ноель Барро оголосив про підготовку рекордного пакета санкцій проти росії у відповідь на її «безмежну жорстокість». За його словами, нові обмеження стануть найпотужнішими з 2022 року, передає Укрінформ.

📢 «Минулої ночі росія знову продемонструвала свою безмежну жорстокість, навмисно завдавши смертоносних ракетних і дронових ударів по цивільних об’єктах», — підкреслив Барро.

Він зауважив, що російська економіка вже відчуває наслідки «колоніальної кампанії» путіна й буде ще більше виснажена новим пакетом обмежень.

📢 «Ресурси російської економіки будуть ще більше виснажені завдяки пакету санкцій, який ми сьогодні обговоримо, ймовірно, найпотужнішому з 2022 року. Це значно посилить тиск на путіна, аби він погодився на припинення вогню та розпочав переговори, які приведуть до справедливого й тривалого миру в Україні», — заявив глава французького МЗС.

🔍 Основні пункти обговорення:
      • ухвалення 18-го пакету санкцій проти росії;
      • бюджети та механізми жорсткіших економічних обмежень;
      • тиск на кремль для переходу до мирних переговорів.

☝️ Очікується, що рішення по 18-му пакету буде затверджене під час Європейської Ради 26–27 червня в Брюсселі.

📌 Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС передумали знижувати стелю цін на нафту із рф. Це мало бути ключовим заходом в останньому пакеті санкцій блоку проти країни-агресорки.

📌 Також Вашингтон наразі не готовий схвалити ініціативу щодо зниження граничної ціни на російську нафту.

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