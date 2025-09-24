Середа, 24 Вересня, 2025
росія вдарила по Запоріжжю дронами та фугасними авіабомбами

Денис Молотов
У ніч проти середи, 24 вересня, російські війська здійснили атаку на Запоріжжя за допомогою безпілотників і двох фугасних авіабомб. Внаслідок ворожого удару у місті виникла пожежа, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

☝️ За його словами, пошкоджені приватні будинки, проте попередньо обійшлося без постраждалих.

📢 «У Шевченківському районі пошкоджено один багатоквартирний та три приватні будинки. Комунальні служби вже почали роботи із закриття вікон листами OSB», – зазначив Федоров.

Протягом доби загалом зафіксовано 698 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області.

▪️ 11 авіаударів завдано по Запоріжжю, Комишувасі, Малокатеринівці, Веселянці, Степногірську, Кам’янському, Лук’янівському, Білогір’ю та Успенівці.
▪️ Один ракетний удар прийшовся по Запоріжжю.
▪️ 484 дрони різних типів (здебільшого FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Долинку, Малу Токмачку та Чарівне.
▪️ Три обстріли з РСЗВ зафіксовано по території Полтавки та Ольгівського.
▪️ 199 артилерійських ударів нанесено по Червонодніпровці, Плавнях, Гуляйполю, Червоній Криниці, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

Надійшло 105 повідомлень про пошкодження житлових будинків, а також об’єктів соціальної та промислової інфраструктури.

👉 Нагадаємо, напередодні вночі Запоріжжя також зазнало атаки дронами: тоді загинув щонайменше один чоловік, ще двоє дістали поранення. Повідомлялося про п’ять ударів, що пошкодили складські приміщення та транспорт.

☝️ Увечері у вівторок масштабного удару зазнав і Харків – зафіксовано щонайменше 17 влучань, у кількох районах виникли перебої з електропостачанням.

📌 Також 22 вересня Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що сталася атака на рятувальників у Сумській області. Окупаційні російські війська навмисно вдарили по пожежному автомобілю, що прямував на виклик до прикордонного населеного пункту.

