росія атакувала рятувальників у Сумській області FPV-дроном

Увечері в понеділок, 22 вересня, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що сталася атака на рятувальників у Сумській області. Окупаційні російські війська навмисно вдарили по пожежному автомобілю, що прямував на виклик до прикордонного населеного пункту.

📢 «Під час руху ворог, ймовірно використовуючи FPV-дрон на оптоволокні, здійснив прицільний удар по пожежному автомобілю, в якому перебували рятувальники», – йдеться у повідомленні ДСНС.

На щастя, особовий склад не постраждав, проте автомобіль отримав пошкодження. Рятувальників вдалося евакуювати за допомогою бронеавтомобіля.

☝️ У відомстві наголосили, що обстріл рятувальників є воєнним злочином та черговим підтвердженням цинізму агресора.

1 з 3

Нагадаємо, напередодні вночі росіяни атакували територію Сумської громади: два удари прийшлися по промислових об’єктах, ще один – по закладу освіти. Внаслідок цього постраждала одна людина.

👉 Також повідомлялось, що у Чернігівському районі внаслідок нічної атаки російських безпілотників зазнали пошкоджень об’єкти інфраструктури, що спричинило знеструмлення в кількох громадах.