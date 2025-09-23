Вівторок, 23 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

росія атакувала рятувальників у Сумській області FPV-дроном

Денис Молотов
Денис Молотов
росія атакувала рятувальників у Сумській області FPV-дроном

Увечері в понеділок, 22 вересня, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що сталася атака на рятувальників у Сумській області. Окупаційні російські війська навмисно вдарили по пожежному автомобілю, що прямував на виклик до прикордонного населеного пункту.

📢 «Під час руху ворог, ймовірно використовуючи FPV-дрон на оптоволокні, здійснив прицільний удар по пожежному автомобілю, в якому перебували рятувальники», – йдеться у повідомленні ДСНС.

На щастя, особовий склад не постраждав, проте автомобіль отримав пошкодження. Рятувальників вдалося евакуювати за допомогою бронеавтомобіля.

☝️ У відомстві наголосили, що обстріл рятувальників є воєнним злочином та черговим підтвердженням цинізму агресора.

Нагадаємо, напередодні вночі росіяни атакували територію Сумської громади: два удари прийшлися по промислових об’єктах, ще один – по закладу освіти. Внаслідок цього постраждала одна людина.

👉 Також повідомлялось, що у Чернігівському районі внаслідок нічної атаки російських безпілотників зазнали пошкоджень об’єкти інфраструктури, що спричинило знеструмлення в кількох громадах.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Розчарований путіним Трамп закликав світ знизити ціни на нафту для тиску на москву

ПОЛІТИКА

Айдарська СВА оздоровила понад пів сотні дітей з Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Зеленський: Україна більше не відправляє солдатів за кордон на навчання

ВЛАДА

Прокуратура США вимагатиме смертної кари для підозрюваного у справі Чарлі Кірка

КРИМІНАЛ

Луганська ОВА та МОМ обговорили нові напрями допомоги переселенцям

ЛУГАНЩИНА

Підтримка ветеранів та дітей на Луганщині: нові напрямки співпраці з Литвою

ЛУГАНЩИНА

Чернігівський район: частина громад без світла після атаки рф

ВІЙНА

Будинок сімейного типу Подгайко: з Луганщини до нового дому на Полтавщині

ЛУГАНЩИНА

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 172 бойових зіткнення, окупанти залучили 1566 дронів-камікадзе

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: 124 бойових зіткнення, ворог застосував 2032 дрони-камікадзе

ВІЙНА

В Україну повернули тіла 1000 загиблих Захисників

ВАЖЛИВО

ШІ Google DeepMind здійснив «історичний прорив»

ТЕХНОЛОГІЇ

У Лисичанській громаді понад 600 дітей пройшли оздоровлення та літній відпочинок

ЛУГАНЩИНА

Сили оборони на Куп’янському напрямку зупинили шість наступальних дій рф – Генштаб

ВІЙНА

Американський сенатор пригрозив країнам ЄС через російську нафту

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"