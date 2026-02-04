Середа, 4 Лютого, 2026
росія вдарила по ринку в Дружківці: багато загиблих та поранених

Денис Молотов
росія вдарила по ринку в Дружківці: багато загиблих та поранених 03
Наслідки російського удару по Дружківці / Донецька ОВА / 04.02.2026.

Окупаційна російська армія вдарила по місту Дружківка в Донецькій області. Наразі відомо про сімох загиблих та п’ятнадцять поранених. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у Telegram у середу, 4 лютого.

За його словами, війська рф застосували касетні боєприпаси, влучивши безпосередньо по міському ринку, де вранці традиційно перебуває велика кількість людей.

📢 «росіяни обстріляли місто касетними снарядами — поцілили прямо по ринку, де завжди зранку є масове скупчення людей», — повідомив Філашкін.

Окрім цього, противник скинув на Дружківку дві авіабомби. Внаслідок атаки пошкоджено промислову зону, три багатоповерхові будинки та три приватні оселі.

☝️ «Це — ще один цілеспрямований воєнний злочин і черговий доказ того, що всі російські заяви про “перемир’я” не варті нічого. Остаточна кількість жертв цієї атаки ще не встановлена», — наголосив очільник ОВА.

Він додав, що на місці удару працюють усі відповідні служби: постраждалим надають медичну допомогу, триває ліквідація наслідків обстрілу.

📢 «Загинули щонайменше семеро людей від 43 до 81 року. Поранення отримали 15 людей від 50 до 72 років. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі відповідальні служби. Усі наслідки цього злочину ретельно документуємо. За все будуть відповідати!», – надав оновлену інформацію очільник ОВА.

  • Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України затримала в Дружківці чоловіка, який співпрацював із ФСБ рф, коригуючи ворожий вогонь по місту та прилеглих районах.
  • Також раніше окупаційні російські війська впродовж доби десять разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинули двоє цивільних, ще четверо людей дістали поранення.
