Субота, 13 Грудня, 2025
росія атакувала турецьке судно у Чорному морі

Денис Молотов
росія атакувала турецьке судно у Чорному морі

Окупаційні російські війська завдали цілеспрямованого удару ударним безпілотником (БпЛА) по турецькому цивільному судну у Чорному морі. Про це у суботу, 13 грудня, повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

У ВМС ЗСУ заявили, що йдеться про судно VIVA, яке прямувало зерновим коридором до Єгипту з вантажем соняшникової олії.

📢 «Країна-агресор вкотре здійснила атаку на цивільне судно. рф нанесла цілеспрямований удар за допомогою БпЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту. Прохід в море відбувався зерновим коридором. На судні 11 громадян Турецької Республіки», – йдеться у повідомленні.

За інформацією українських військових моряків, удар було завдано у відкритому морі — у виключній морській економічній зоні України, поза межами дії українських систем протиповітряної оборони.

☝️ У ВМС ЗСУ наголосили, що дії росії є грубим порушенням міжнародного морського права.

📢 «рф грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо (документ з міжнародного права, яке застосовується до збройних конфліктів на морі – ред.)», – зазначили у ВМС.

Наразі українські військові перебувають на зв’язку з капітаном судна. Морська пошуково-рятувальна служба готова надати допомогу у разі потреби. Екіпаж не постраждав, судно продовжує рух до порту призначення в Єгипті.

Нагадаємо, 12 грудня під час російської атаки на український порт Чорноморськ було уражено судно турецької компанії. Після цього Туреччина закликала припинити атаки на портову та енергетичну інфраструктуру й укласти угоду про безпеку судноплавства.

👉 Також повідомлялось, що шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування санкцій проти 656 морських суден, які входять до так званого «тіньового флоту» росії.

