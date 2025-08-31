Неділя, 31 Серпня, 2025
Шульгинська громада надає одноразову допомогу ВПО для підготовки дітей до школи

Шульгинська громада надає одноразову допомогу ВПО для підготовки дітей до школи

Шульгинська громада оголосила про старт Програми надання одноразової грошової допомоги на підготовку до навчального року 2025–2026. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у суботу, 30 серпня.

Фінансова підтримка призначена для сімей, які виховують дітей шкільного віку (від 6 до 16 років) і мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про людей, які були змушені залишити тимчасово окуповану територію Шульгинської громади та виїхали на підконтрольну Україні територію.

Отримувачем виплати може стати один із батьків або інший законний представник дитини. Щоб скористатися правом на допомогу, необхідно підготувати пакет документів.

Серед них:
  • заява на отримання виплати із підписаною згодою на обробку персональних даних;
  • копії паспорта та ідентифікаційного коду отримувача;
  • довідка ВПО отримувача;
  • свідоцтво про народження дитини або паспорт із відміткою про реєстрацію;
  • копія ідентифікаційного коду дитини (якщо є в наявності);
  • довідка ВПО дитини;
  • банківські реквізити (оригінал або копія).
Заявники можуть звертатися за додатковою консультацією та деталями щодо оформлення:
  • 📞 за телефоном 093 990 34 02
  • 📩 на електронну пошту shulhinka@loga.gov.ua

☝️ Також нагадаємо, що останні вихідні серпня традиційно стають часом активної підготовки до початку навчального року. Батьки купують форму, канцелярію, взуття та інші необхідні речі. Цьогорічні першокласники та їхні родини мають додаткову можливість зекономити кошти завдяки державній програмі підтримки «Пакунок школяра».

