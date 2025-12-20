Родина Мадуро потрапила під нові санкції США

Сполучені Штати запровадили санкції проти членів родини та близьких соратників президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це напередодні повідомило Міністерство фінансів США.

Під обмеження потрапили загалом семеро осіб, серед яких родичі Карлоса Еріка Мальпіка Флореса — племінника дружини венесуельського лідера. За даними американської сторони, Флорес був причетний до корупційної змови в державній нафтовій компанії Венесуели.

Санкції також запроваджено проти матері Флореса, яка є сестрою дружини Мадуро, а також його батька, сестри, дружини та доньки. У Мінфіні США зазначили, що ці особи брали участь у фінансових схемах, пов’язаних із незаконним збагаченням та відмиванням коштів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи рішення, заявив, що санкціоновані особи підтримують так звану «злочинну наркодержаву Мадуро».

📢 «Ми не дозволимо Венесуелі продовжувати завалювати нашу країну смертельними наркотиками. Мадуро та його злочинні спільники загрожують миру та стабільності в нашій півкулі. Адміністрація Трампа продовжуватиме націлюватися на мережі, які підтримують його незаконну диктатуру», – наголосив Бессент.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Венесуелу в незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній зі США. За його словами, Вашингтон має намір «відновити контроль над своїми активами».

Тим часом влада Венесуели вивела військові кораблі в море для супроводу танкерів з нафтопродуктами. Такі дії стали відповіддю на заяви президента США про можливу блокаду нафтових танкерів країни, які перебувають під американськими санкціями.