Постачання нафти рф до Венесуели зриваються через нові обмеження США

Зростання експорту російської нафти до Венесуели опинилося під серйозною загрозою після рішення президента США Дональда Трампа щодо суден, які перебувають під санкціями. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в нафтовій галузі.

За інформацією агентства, у вівторок Трамп віддав розпорядження заблокувати всі підсанкційні нафтові танкери, які заходять у венесуельські порти або залишають їх. Наслідки цього рішення вже стали помітними на ринку перевезень.

☝️ Зокрема, щонайменше один танкер із російською нафтою — Boltaris — наприкінці минулого тижня розвернувся, не здійснивши розвантаження. Наразі він прямує у бік узбережжя Європи.

Венесуела використовує російську нафту як компонент для розведення власної надважкої сировини, що дозволяє зробити її більш транспортабельною та придатною для подальшої переробки.

Каракас почав імпортувати нафту з рф у липні після того, як США посилили санкційний тиск та припинили постачання відповідного продукту.

Після запровадження повного ембарго Європейського Союзу на російські нафтопродукти у лютому 2023 року росія переорієнтувала основні обсяги експорту на Близький Схід та Азію. Серед ключових покупців російської нафти залишалися Індія та Тайвань, тоді як Бразилія закуповувала окремі партії для блендінгу бензину.

Нагадаємо👇

📌 22 жовтня Дональд Трамп увів санкції проти найбільших російських нафтових компаній — «Лукойлу» та «Роснефті». Окрім цього, Вашингтон подвоїв мита на індійські товари, намагаючись змусити Нью-Делі скоротити імпорт російської нафти.

📉 Під впливом нового санкційного режиму відвантаження нафти з російських портів до Азії минулого місяця скоротилися приблизно на 15% — до близько 800 тис. тонн, свідчать дані LSEG та галузевих джерел.

📈 Водночас поставки до Латинської Америки, навпаки, суттєво зросли. За даними аналітиків, у листопаді з російських портів у напрямку Венесуели було відправлено близько 190 тис. тонн нафти. Тоді, як у жовтні цей показник становив лише 35 тис. тонн.

Частина цих обсягів уже була розвантажена в пунктах призначення, однак декілька танкерів досі перебувають у дорозі, зазначає LSEG.

Нагадаємо, раніше берегова охорона США вилучила супертанкер із вантажем венесуельської нафти. Тоді повідомлялося, що понад 30 суден, які працюють у Венесуелі та перебувають під санкціями США, можуть зіткнутися з новими обмежувальними заходами.