Рютте закликав посилити Україну, щоб путін не напав на НАТО

Посилення України є ключовою умовою для того, щоб російський диктатор володимир путін не наважився напасти на жодну з країн Північноатлантичного альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Bild.

☝️ За його словами, стримування росії можливе лише за умови максимального зміцнення обороноздатності України, а також збільшення витрат на оборону з боку держав-членів НАТО. Саме поєднання цих двох факторів, наголосив Рютте, створить достатній рівень безпеки для всього Альянсу.

📢 «Якщо ми зробимо ці дві речі, ми будемо достатньо сильними, щоб захистити себе. І путін ніколи не ризикне», — заявив генеральний секретар НАТО.

Рютте також нагадав про свої нещодавні заяви, у яких він попереджав, що країни НАТО можуть стати наступною ціллю росії. За його оцінкою, москва стала ще більш зухвалою, безрозсудною та безжальною у своїй політиці як щодо Альянсу, так і щодо України.

☝️ Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вважає сценарій повномасштабної війни між росією та НАТО неминучим. Проте, за його словами, це не скасовує необхідності посилювати оборонні спроможності та нарощувати виробництво озброєнь. Особливо зважаючи на зростаючі безпекові ризики в Європі.

👉 Також раніше Папа Римський Лев XIV звернувся до вірян зі своїм першим різдвяним посланням. В ньому він окремо наголосив на необхідності припинення бойових дій та досягнення миру в Україні.