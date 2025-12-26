П’ятниця, 26 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Рютте закликав посилити Україну, щоб путін не напав на НАТО

Денис Молотов
Рютте закликав посилити Україну, щоб путін не напав на НАТО
Фото з відкритих джерел: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Посилення України є ключовою умовою для того, щоб російський диктатор володимир путін не наважився напасти на жодну з країн Північноатлантичного альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Bild.

☝️ За його словами, стримування росії можливе лише за умови максимального зміцнення обороноздатності України, а також збільшення витрат на оборону з боку держав-членів НАТО. Саме поєднання цих двох факторів, наголосив Рютте, створить достатній рівень безпеки для всього Альянсу.

📢 «Якщо ми зробимо ці дві речі, ми будемо достатньо сильними, щоб захистити себе. І путін ніколи не ризикне», — заявив генеральний секретар НАТО.

Рютте також нагадав про свої нещодавні заяви, у яких він попереджав, що країни НАТО можуть стати наступною ціллю росії. За його оцінкою, москва стала ще більш зухвалою, безрозсудною та безжальною у своїй політиці як щодо Альянсу, так і щодо України.

☝️ Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вважає сценарій повномасштабної війни між росією та НАТО неминучим. Проте, за його словами, це не скасовує необхідності посилювати оборонні спроможності та нарощувати виробництво озброєнь. Особливо зважаючи на зростаючі безпекові ризики в Європі.

👉 Також раніше Папа Римський Лев XIV звернувся до вірян зі своїм першим різдвяним посланням. В ньому він окремо наголосив на необхідності припинення бойових дій та досягнення миру в Україні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Індія відновлює імпорт російської нафти – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Масована атака рф по інфраструктурі півдня Одещини

ВАЖЛИВО

У Ковелі через атаку рф зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура

ВІЙНА

У зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються понад 34 тисячі цивільних

ВІЙНА

ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців

ВЛАДА

У ніч на Різдво рф знову вдарила по енергетиці — діють відключення

ВАЖЛИВО

Через атаки рф нові знеструмлення у 5 областях, графіки відключень цілодобово по всій Україні – Міненерго

ПОДІЇ

Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією

ПОДІЇ

Кіпр зробить підтримку України пріоритетом свого головування у Раді ЄС

ПОЛІТИКА

126 боїв на фронті, найбільше на Покровському та Гуляйпільському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Родина Мадуро потрапила під нові санкції США

ПОЛІТИКА

Наслідки ракетної атаки на Умань: працюють екстрені служби

ВІЙНА

Дрон рф влучив в енергооб’єкт у Чернігові: частина міста без світла

ВІЙНА

Наслідки атаки рф на Київщину: пожежі, руйнування, є поранені

ВАЖЛИВО

Фейк: ЄС більше року використовує заморожені російські активи — Bellingcat

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ