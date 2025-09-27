Рінкевичс: НАТО має застосовувати українські методи протидії дронам

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс під час першої конференції Військового комітету НАТО на рівні командувачів збройними силами в Ризі закликав союзників створити місію ППО у Балтії та запровадити українські методи боротьби з дронами. Про це повідомило балтійське видання Delfi.

Лідер країни наголосив, що збільшення витрат на оборону є серйозним випробуванням як для окремих держав, так і для всієї Європи.

📢 «Мова не про Excel-таблиці або політичні гасла, а про реальні можливості, які необхідні арміям, військово-морським і військово-повітряним силам, щоб протистояти як новим, так і традиційним загрозам… Росія є довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці і випробовує Європу та НАТО всіма можливими способами», — сказав він.

Рінкевичс підкреслив, що найефективнішим способом захисту країн-членів Альянсу є стримування, але воно повинно бути дієвим. Він повідомив, що найближчим часом Латвія буде готова виділяти на оборону 5% ВВП.

Він також нагадав, що Латвія, маючи спільний кордон з росією та Білоруссю, усвідомлює власну відповідальність за посилення захисту зовнішнього кордону НАТО та ЄС. У тому числі й боротьбу з нелегальною міграцією.

☝️ Президент закликав перетворити нинішнє патрулювання повітряного простору Балтії на повноцінну місію ППО. Також наголошено на необхідності активного застосовування технологічних рішень для протидії дронам, використовуючи український досвід.

👉 Нагадаємо, раніше на пляжі у Варвській волості Вентспілського краю були знайдені уламки хвоста російського дрона. Крім того, 11 вересня Латвія тимчасово закрила повітряний простір уздовж кордону з росією та Білоруссю. Відбувалось посилення контролю для швидкого виявлення несанкціонованих літальних апаратів.