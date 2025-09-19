У Латвії виявили уламки російського дрона на узбережжі

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив у соцмережі X (колишній Twitter), що на узбережжі у Варвській волості Вентспілського краю виявили уламки хвоста російського дрона.

Латвійські військові заявили про знахідку вдень, але підтвердження того, що уламки належать саме російському безпілотнику, з’явилося пізніше.

📢 «Ми можемо підтвердити, що уламки дрона, які викинуло сьогодні з моря, є хвостовою частиною російського безпілотника – “приманки” Гербера», – написав Спрудс.

За його словами, фахівці Повітряних сил Латвії, які працювали на місці, підтвердили, що уламки не становлять вибухонебезпечної загрози.

Нагадаємо, 11 вересня Латвія тимчасово закрила повітряний простір уздовж кордону з росією та Білоруссю. Це було необхідно для контролю ситуації та кращого виявлення несанкціонованих літальних апаратів.

Раніше, у ніч проти 10 вересня, російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Польські військові вперше збили цілі над країною, ліквідувавши близько 4 з 19 ворожих апаратів. Про це повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск.