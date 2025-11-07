Rheinmetall відтермінував запуск заводу в Україні

Запуск заводу Rheinmetall з виробництва боєприпасів в Україні відтерміновано щонайменше на рік. Про це заявив генеральний директор концерну Армін Паппергер в інтерв’ю німецькій спілці резервістів. Сторони очікували, що підприємство розпочне роботу значно швидше, але плани порушила необхідність змінити місце будівництва. Про це повідомляє Укрінформ.

📢 «На жаль, будівництво заводу з виробництва боєприпасів в Україні затримується. Завод мав уже запрацювати», – сказав він.

За словами керівника, українська сторона ініціювала перенесення локації. Нове місце мають визначити оперативно. Після узгодження локації компанія планує завершити монтаж і запустити виробництво протягом 12 місяців, як це відбувалося в Німеччині.

Rheinmetall також пропонує розширити співпрацю в оборонній промисловості. Компанія запропонувала налагодити в Україні серійне виробництво бронемашин Fuchs, бойових машин Lynx та Panther.

📢 «Ми пропонуємо нове виробництво для них в Україні, так само як ми випускаємо з Fuchs в Алжирі», – зазначив Паппергер.

За його оцінкою, першим проєктом може стати запуск Лінкс як бойової машини піхоти; перші п’ять одиниць концерн наразі виготовляє в Німеччині для відправлення в Україну.

Водночас ключові угоди ще не підписано. Паппергер підкреслив, що контракт на місцеве виробництво потребує значного фінансування і має економічний сенс лише за наявності великого обсягу замовлень. Компанія оцінює, що для рентабельності потрібно виробляти від 200 до 300 машин. Без таких гарантій промислова локалізація залишається під питанням.

Раніше повідомлялося, що будівництво заводу з виготовлення 155-мм артилерійських снарядів в Україні перебувало в активній стадії, і його планували вивести на більші обсяги виробництва. Наразі ці плани коригуються у зв’язку зі зміною локації. Паралельно Rheinmetall оголосив про інвестицію в Литві: 400 млн євро підуть на запуск заводу з виробництва зарядів для 155-мм снарядів.

На цей час реалізація проєктів ускладнилася. Якщо нове місце визначать швидко і будуть погоджені фінансові умови, завод може запрацювати приблизно через рік. Але будь-яка затримка у виборі локації чи у фінансуванні подовжить терміни запуску.

☝️ Нагадаємо, що німецький концерн Rheinmetall пообіцяв передати Україні сучасні системи Skyranger для протидії безпілотникам.