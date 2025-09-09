Rheinmetall передасть Україні системи для захисту від дронів

Німецький концерн Rheinmetall найближчим часом передасть Україні сучасні системи Skyranger для протидії безпілотникам. Як повідомляє Rai News у понеділок, 8 вересня, контракт на постачання цих комплексів планують підписати 10 вересня на виставці DSEI у Лондоні.

📢 «Багатомільйонний контракт на постачання цих систем планують укласти 10 вересня на лондонській виставці DSEI. Ми постачатимемо наші системи Skyranger вже цього року», – заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Система Skyranger є мобільною зенітною платформою, яку можна інтегрувати на танки Leopard. Вона забезпечує захист території площею до 16 квадратних кілометрів і створює зони, повністю вільні від ворожих дронів.

Паппергер також підкреслив, що Бундесвер виявляє інтерес до цієї технології, адже «у нинішній ситуації використання Skyranger може надати вирішальну допомогу Україні».

Окрім цього, Rheinmetall інвестує у розвиток оборонної промисловості. Зокрема, 27 серпня неподалік Ганновера було відкрито найбільший у Європі завод із виробництва артилерійських боєприпасів. Підприємство зможе виготовляти до 350 тисяч снарядів щороку, проте максимальних потужностей очікують лише у 2027 році.

В Україні концерн Rheinmetall реалізує проєкт будівництва заводу боєприпасів і вже створив ремонтний хаб для танків. Водночас за словами Паппергера, реалізація заводського проєкту гальмується через бюрократичні перешкоди.

Також Rheinmetall оголосив про стратегічне партнерство з американською компанією Anduril Industries. У межах цієї співпраці в Європі планують організувати виробництво ударних дронів Fury та крилатих ракет Barracuda.

☝️ Також нагадаємо, що уряд Німеччини готується до рекордного збільшення оборонного бюджету, який має вирости більш ніж удвічі. Зокрема, Берлін планує масштабні інвестиції у нову військову техніку, що включатимуть винищувачі, бронетранспортери та засоби протиповітряної оборони.