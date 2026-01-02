рф вдарила балістикою по житловому будинку в центрі Харкова

Вдень 2 січня російські війська завдали удару по центру Харкова. Ворожа ракета влучила у житловий багатоповерховий будинок у Київському районі міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

📢 «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією — є постраждалі і значні руйнування», — заявив Терехов.

Згодом мер уточнив, що кількість поранених зросла до 30 осіб.

☝️ Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на місце влучання негайно виїхали всі екстрені служби. За попередніми даними, армія рф завдала два удари балістичним озброєнням по житловій п’ятиповерхівці в центральній частині міста.

🏚️ Унаслідок атаки зафіксовано значні руйнування будівлі. Є інформація, що під завалами можуть перебувати люди, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Серед постраждалих — 6-місячна дитина, яка, за словами медиків, госпіталізації не потребує. Вік інших поранених — від 20 до 79 років. У більшості діагностовано вибухові травми та поранення уламками скла, одна людина зазнала гострої стресової реакції.

🏥 У лікарнях Харкова постраждалим надають усю необхідну допомогу. Одна жінка перебуває у важкому стані, решта госпіталізованих — у стані середньої тяжкості. Медзаклади повністю забезпечені медикаментами та обладнанням, лікарі працюють у посиленому режимі.

🚑 На місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці та бригади екстреної медичної допомоги. Рятувальна операція триває, фахівці роблять усе можливе для якнайшвидшого порятунку людей.

