рф вдарила ракетами та дронами по Сумщині: багато руйнувань

Увечері 17 серпня російські війська здійснили ракетний удар по Сумщині. Про атаку повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

📢 «Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади. Попередньо – балістичною ракетою», – зазначив чиновник.

Близько 22:40 ракета влучила у районі вулиці Харківської. За словами Григорова, пошкоджені будівлі одного з місцевих навчальних закладів. Жертв не було, але зафіксовані серйозні руйнування. За даними штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, після вибуху виникла пожежа, яку вдалось локалізувати і ліквідувати.

1 з 3

Нічна російська атака на Сумщину

У ніч на 18 серпня атаки продовжилися. О 3:23 у тому ж районі БпЛА невстановленого типу спричинив новий вибух і займання. А вже о 4:40 інший дрон вдарив по території села Верхнє Піщане. Там вибух пошкодив приватний будинок, хоча загоряння вдалося уникнути.

Загалом у результаті комбінованих ударів було пошкоджено щонайменше сім нежитлових будівель. Зокрема, руйнувань зазнали навчальні корпуси університету — вибито 1248 вікон і пошкоджено чотири дахи. Постраждала адміністративна будівля комунального підприємства «Електроавтотранс», де вибито близько 100 вікон. Знищено та пошкоджено транспорт: три тролейбуси і два автобуси.

Не оминули руйнування і житлові об’єкти. У двох багатоповерхових будинках на вулиці Миколи Сумцова вибито 94 вікна, а у селі Верхнє Піщане постраждав приватний будинок — пошкоджені 18 вікон і двері.

На місцях ударів працювало 118 людей і 20 одиниць техніки. До ліквідації наслідків залучили рятувальників ДСНС, співробітників Національної поліції, працівників міської ради, комунальних підприємств і представників громадських організацій. До робіт долучилися також фахівці Державної екологічної інспекції.

📢 «В ніч з 17 на 18 серпня ворог здійснив серію комбінованих ударів по м. Суми та Шосткинській громаді. В обласному центрі пошкоджень та руйнувань зазнали будівлі одного із вищих навчальних закладів міста. Виникла масштабна пожежа. Через загрози повторних ударів, рятувальники тимчасово призупиняли роботи. Всі осередки горіння ліквідовано. В Шосткинській громаді під російський удар потрапив житловий сектор. Вогонь охопив житлові будинки та господарські будівлі. Пожежі також ліквідовано пожежно-рятувальним підрозділом. За попередньою інформацією, на щастя, люди не постраждали», – повідомили у ДСНС.

1 з 12

Ці обстріли стали продовженням цілеспрямованої атаки росії на цивільну інфраструктуру Сумщини. Раніше, 15 серпня, дрон ворога влучив у центральний ринок Сум, де виникла пожежа. А 10 серпня безпілотник атакував будівлю Сумської обласної військової адміністрації, спричинивши пошкодження адмінбудівлі.

Черговий ракетний удар і атака дронами по Сумщині 17–18 серпня стали черговим підтвердженням системного характеру російських обстрілів, спрямованих на руйнування інфраструктури та терор мирного населення.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч проти 18 серпня російські війська атакували безпілотниками типу Shahed паливний термінал азербайджанської державної нафтогазової компанії SOCAR в Одеській області. Також постраждала й заправочна станція цієї ж мережі.