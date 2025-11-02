рф вдарила по Чернігівщині балістикою та БпЛА: є поранений

Окупаційні російські війська ввечері в суботу та в ніч проти неділі, 2 листопада, здійснили чергову атаку по Чернігівській області, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони типу «Шахед».

Близько 20:00 зафіксовано два влучання по сільськогосподарському підприємству в межах Менської громади Корюківського району. Про це повідомив очільник районної військової адміністрації (РВА) Павло Мірошниченко.

☝️ За попередніми даними, удар завдано балістичними ракетами. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Вже вночі ворог атакував Новгород-Сіверський двома безпілотниками «Шахед», повідомив начальник РВА Олександр Селіверстов.

📢 «Агресор влучив у межах міста по житловому сектору. Пошкоджень різного ступеню зазнали житлові будинки місцевих мешканців. Попередньо обійшлося без жертв», — уточнив Селіверстов.

ДСНС Чернігівщини підтвердила, що внаслідок чергових нічних ударів у Корюківському районі загорівся приватний будинок.

📢 «Уночі ворог знову атакував безпілотниками населені пункти Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Внаслідок удару по одному із сіл Корюківської громади виникла пожежа приватного житлового будинку. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники ДСНС Чернігівщини спільно з працівниками місцевої пожежної команди», — повідомили рятувальники.

🔥 Унаслідок цієї атаки постраждав 47-річний місцевий мешканець, якого госпіталізували до лікарні. Крім того, у Новгород-Сіверському зафіксовано пошкодження приватного житла.

☝️ Нагадаємо, минулої ночі окупанти також запустили два ударні дрони, які влучили у центр Новгород-Сіверського. А 21 жовтня внаслідок масованої дронової атаки по цьому ж місту загинули четверо людей.

