Неділя, 2 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

рф вдарила по Чернігівщині балістикою та БпЛА: є поранений

Денис Молотов
Денис Молотов
рф вдарила по Чернігівщині балістикою та БпЛА: є поранений

Окупаційні російські війська ввечері в суботу та в ніч проти неділі, 2 листопада, здійснили чергову атаку по Чернігівській області, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони типу «Шахед».

Близько 20:00 зафіксовано два влучання по сільськогосподарському підприємству в межах Менської громади Корюківського району. Про це повідомив очільник районної військової адміністрації (РВА) Павло Мірошниченко.

☝️ За попередніми даними, удар завдано балістичними ракетами. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Вже вночі ворог атакував Новгород-Сіверський двома безпілотниками «Шахед», повідомив начальник РВА Олександр Селіверстов.

📢 «Агресор влучив у межах міста по житловому сектору. Пошкоджень різного ступеню зазнали житлові будинки місцевих мешканців. Попередньо обійшлося без жертв», — уточнив Селіверстов.

ДСНС Чернігівщини підтвердила, що внаслідок чергових нічних ударів у Корюківському районі загорівся приватний будинок.

📢 «Уночі ворог знову атакував безпілотниками населені пункти Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Внаслідок удару по одному із сіл Корюківської громади виникла пожежа приватного житлового будинку. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники ДСНС Чернігівщини спільно з працівниками місцевої пожежної команди», — повідомили рятувальники.

🔥 Унаслідок цієї атаки постраждав 47-річний місцевий мешканець, якого госпіталізували до лікарні. Крім того, у Новгород-Сіверському зафіксовано пошкодження приватного житла.

☝️ Нагадаємо, минулої ночі окупанти також запустили два ударні дрони, які влучили у центр Новгород-Сіверського. А 21 жовтня внаслідок масованої дронової атаки по цьому ж місту загинули четверо людей.

👉 Також внаслідок нічної атаки на Запоріжжя без електропостачання залишилися майже 58 тисяч абонентівповідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА)

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

В Україні стартував опалювальний сезон попри атаки на енергосистему

ВАЖЛИВО

Ракетний удар по Миколаєву: загинула одна людина, ще 15 — поранені

ВАЖЛИВО

OpenAI готується до IPO з оцінкою до 1 трлн доларів — Reuters

ЕКОНОМІКА

Хімічні реактиви для лабораторій – важлива основа точних досліджень

СУСПІЛЬСТВО

Після російського удару Ладижин залишився без тепла і води

ВАЖЛИВО

Українські спецслужби ліквідували ракету «орєшнік» на території рф

ВАЖЛИВО

СБУ навчає школярів Луганщини розпізнавати вербувальників ФСБ

ОСВІТА

Ворог обстріляв критичну інфраструктуру на Чернігівщині: є пошкодження

ВІЙНА

Угорщина планує сформувати проросійський альянс у ЄС

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті за добу зросла на три чверті: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Звірства під час окупації Бучі: командир взводу армії рф отримав підозру за вбивство 17 мирних жителів

ПОДІЇ

Суд заарештував ексочільника «Укренерго» Кудрицького

ВАЖЛИВО

Фейк: У Вінниці військовослужбовець з Колумбії розбестив неповнолітню дівчинку

СТОПФЕЙК

Як жіноче екіпірування формує новий стандарт у військовій культурі

СУСПІЛЬСТВО

рф б’є “шахедами” по тих самих цілях до 20 разів: Україна зміцнить 100 ключових енергооб’єктів трьома рівнями захисту до кінця року

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"