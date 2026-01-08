Четвер, 8 Січня, 2026
рф вдарила «Іскандерами» по житлових будинках Кривого Рогу: є поранені

Денис Молотов
Фото: наслідки ракетного удару росіян по житловому будинку в Кривому Розі.

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, який російські війська завдали ввечері 8 січня, поранено щонайменше 12 людей, серед них дитина. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та Дніпропетровська обласна прокуратура.

📢 «Один чоловік украй важкий, в операційній, із відірваною вибухом ногою», — зазначив Вілкул.

За його словами, у місті розгортають штаб допомоги постраждалим. Людям надаватимуть будівельні матеріали та, за потреби, допомогу з розселенням.

📢 «Скінчені тварюки вдарили двома балістичними “Іскандерами” у багатоквартирні будинки. Надається допомога постраждалим. Все розуміємо, всі працюємо», — йдеться у повідомленні.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі підтвердили факт ракетного удару та повідомили про початок кримінального провадження.

📢 «8 січня 2026 року, ввечері, військові рф завдали удару із застосуванням двох балістичних ракет, попередньо типу «Іскандер-М», по цивільній інфраструктурі м. Кривий Ріг. Станом на 19:00 відомо про 12 поранених, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби. Зараз триває рятувальна операція, залучені всі необхідні служби», — йдеться в офіційному повідомленні.

Прокурори продовжують документувати воєнний злочин рф. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину відповідно до ст. 438 Кримінального кодексу України.

☝️ Місцева влада також попереджає про загрозу подальших атак безпілотниками та закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, війська рф 8 січня завдали удару по Кривому Рогу двома балістичними ракетами «Іскандер», під обстріл потрапили багатоквартирні житлові будинки.

👉 Також росіяни здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг у Дніпропетровській області за весь час повномасштабного вторгнення. Удари були завдані вдень та ввечері, 7 січня, по кількох локаціях.

