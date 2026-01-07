Атака на Кривий Ріг: знеструмлені водоканал і котельні, є поранені

Війська рф 7 січня масовано атакували Кривий Ріг. Унаслідок удару сталася аварійна зупинка електропостачання, через що були знеструмлені великі насосні міськводоканалу та кілька котелень. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, станом на цей момент відомо про вісьмох поранених, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

📢 «В операційній. Їх доставили в лікарню, вони перебувають у стані середньої тяжкості», — зазначив Вілкул.

Перед атакою Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних безпілотників російських військ у напрямку міста.

Очільник Ради оборони міста повідомив, що насосні станції підключають до генераторів, однак можливе зниження тиску води, особливо на верхніх поверхах багатоповерхівок.

📢 «Також аварійно відключилися декілька великих котелень, перезапуск – біля двох годин. Також, напевно, пройшли великі гідроудари в трубах. Зараз перевіряємо», — додав Вілкул.

Нагадаємо, увечері 6 січня російська армія завдала чергового удару по Дніпру, зокрема із застосуванням дронів. Тоді постраждали щонайменше семеро людей, у тому числі діти, а також були пошкоджені житлові будинки, дитячий садок та інші навчальні заклади.