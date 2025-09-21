Неділя, 21 Вересня, 2025
Результати роботи СБУ на Луганщині: десятки ударів і сотні уражених ворогів

Співробітники 3 управління СБУ в Донецькій та Луганській областях продовжують активні операції. Про бойову роботу Служби безпеки повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Їхня авіація безпілотників стала серйозною проблемою для російських окупантів.

Так, за період травня-серпня 2025 року підрозділи СБУ провели серію точкових ударів та знищили на тимчасово окупованій території області:

  • 19 пунктів постійної дислокації, командних пунктів та бліндажів ворога;
  • 11 одиниць броньованої та військової автомобільної техніки, у т.ч. танк, БМП, військовий паливозаправник, всюдихід;
  • 7 одиниць засобів зв’язку та телекомунікаційного обладнання;
  • 7 одиниць засобів РЕБ та радіоелектронної розвідки;
  • 6 складів боєприпасів, пального та військово-технічного майна;
  • 3 одиниці засобів ствольної артилерії та одну зенітну установку.

У результаті координації з іншими підрозділами Управління СБУ, Збройних Сил України та інших складових Сил Оборони України загинуло понад 150 окупантів. Ще близько 100 противників зазнали поранень.

Такі операції послаблюють бойові можливості ворога. Робота на фронті триває безперервно. Підрозділи виконують завдання 24/7. Мета залишається незмінною.

✅ Оператори дронів ЦСО «А» СБУ перетворюють технології на точну й смертоносну силу. Їхня робота – оперативна розвідка, чітка координація і нищівний удар по ворогу.

👉 Також нагадаємо, що у ніч проти 20 вересня українські далекобійні безпілотники (БпЛА), що належать Службі безпеки (СБУ) та Силам спеціальних операцій (ССО) ЗСУ, здійснили серію ударів по стратегічній інфраструктурі на території росії.

