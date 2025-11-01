Ракетний удар по Миколаєву: загинула одна людина, ще 15 — поранені

Вранці суботи, 1 листопада, російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву, унаслідок якого загинула одна людина, ще 15 мешканців міста зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Про це повідомила місцева обласна військова адміністрація.

За попередніми даними, близько 07:20 ворог завдав удару балістичною ракетою типу «Іскандер-М», оснащеною касетною бойовою частиною.

📢 «На жаль, одна людина загинула. На цей момент відомо про 15 поранених (різного ступеня важкості). Серед постраждалих дитина, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Пошкоджено АЗС, автомобілі», — йдеться в офіційному повідомленні ОВА.

Перед ударом у місті лунали попередження про можливість застосування балістичної зброї, після чого пролунав потужний вибух. Влада оперативно підтвердила факт ураження об’єкта та наявність поранених.

Також за даними ДСНС України, унаслідок атаки загинула одна людина, ще п’ятнадцять — отримали травми, серед них дитина.

☝️ Медики та волонтери Загону швидкого реагування Червоного Хреста України одразу прибули на місце події, щоб надати невідкладну допомогу постраждалим.

Підрозділи ДСНС у Миколаївській області ліквідовували наслідки вибуху. Рятувальники проводили змивання розлитого пального, щоб запобігти можливому загорянню. Для цього використовували воду та повітряно-механічну піну.

👷‍♂️ До робіт долучилися також фахівці-хіміки та піротехніки, які перевіряли територію на наявність небезпечних елементів після удару.

Рятувальники Миколаївщини продовжують працювати на місці події, допомагаючи мешканцям міста та ліквідовуючи наслідки чергового воєнного злочину проти мирного населення.

1 з 6

☝️ Нагадаємо, цього ж дня російська ракета атакувала газовидобувний об’єкт у Полтавській області. Займання ліквідовували близько 100 рятувальників за допомогою 22 одиниць техніки.

👉 Також у ніч на 30 жовтня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні, запустивши 52 ракети, серед яких 9 — балістичні, та 653 безпілотники різних типів.