Четвер, 30 Жовтня, 2025
Масована атака: понад 700 повітряних цілей рф запустила по Україні

Денис Молотов
У ніч на 30 жовтня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні, запустивши 52 ракети, серед яких 9 — балістичні, та 653 безпілотники різних типів. Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, підрозділи протиповітряної оборони (ППО) та радіоелектронної боротьби (РЕБ) знищили або подавили більшість ворожих цілей.

📊 Загалом радіотехнічні війська зафіксували та супроводжували 705 засобів повітряного нападу, серед яких:

  • 653 дрони типу «Shahed» і «Гербера», запущені з районів російських міст Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ та окупованого Криму (Чауда);
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з Нижньогородської області;
  • 5 балістичних ракет «Іскандер»-М/KN-23 з Ростовської області;
  • 8 крилатих ракет «Калібр»;
  • 2 крилаті ракети «Іскандер-К» із напрямків Курська та Воронежа;
  • 30 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області;
  • 2 керовані авіаракети Х-59/69 з акваторії Чорного моря;
  • 1 керована авіаракета Х-31П — також із Чорного моря.

☝️ До відбиття масованого повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи (МВГ) та системи безпілотних комплексів.

  • 592 безпілотники;
  • 7 крилатих ракет «Калібр»;
  • 1 ракету «Іскандер-К»;
  • 21 крилату ракету Х-101;
  • 2 керовані авіаракети Х-59/69.

Водночас 16 ракет і 63 ударні дрони досягли цілей на 20 локаціях, а уламки збитих засобів зафіксовано ще на 19 об’єктах у різних регіонах України.

Крім того, три ракети втрачені локаційно, тому інформація про їхнє падіння та можливі наслідки уточнюється.

📉 Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські війська здійснили третій із початку місяця масований удар по енергосистемі України, унаслідок чого запроваджувалися аварійні відключення електроенергії.

Нині без світла залишаються частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях, проте погодинні графіки відключень скасовані.

👉 Також нагадаємо, що У ніч проти 30 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, випустивши щонайменше 20 дронів та ракет. Пошкоджено десятки приватних будинків і багатоповерхівок, найбільше постраждав гуртожиток.

