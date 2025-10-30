Масована атака: понад 700 повітряних цілей рф запустила по Україні

У ніч на 30 жовтня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні, запустивши 52 ракети, серед яких 9 — балістичні, та 653 безпілотники різних типів. Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, підрозділи протиповітряної оборони (ППО) та радіоелектронної боротьби (РЕБ) знищили або подавили більшість ворожих цілей.
📊 Загалом радіотехнічні війська зафіксували та супроводжували 705 засобів повітряного нападу, серед яких:
- 653 дрони типу «Shahed» і «Гербера», запущені з районів російських міст Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ та окупованого Криму (Чауда);
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з Нижньогородської області;
- 5 балістичних ракет «Іскандер»-М/KN-23 з Ростовської області;
- 8 крилатих ракет «Калібр»;
- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» із напрямків Курська та Воронежа;
- 30 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області;
- 2 керовані авіаракети Х-59/69 з акваторії Чорного моря;
- 1 керована авіаракета Х-31П — також із Чорного моря.
☝️ До відбиття масованого повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи (МВГ) та системи безпілотних комплексів.
📢 За попередніми даними станом на 11:30, українською ППО збито/подавлено 623 цілі, зокрема:
- 592 безпілотники;
- 7 крилатих ракет «Калібр»;
- 1 ракету «Іскандер-К»;
- 21 крилату ракету Х-101;
- 2 керовані авіаракети Х-59/69.
Водночас 16 ракет і 63 ударні дрони досягли цілей на 20 локаціях, а уламки збитих засобів зафіксовано ще на 19 об’єктах у різних регіонах України.
Крім того, три ракети втрачені локаційно, тому інформація про їхнє падіння та можливі наслідки уточнюється.
📉 Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські війська здійснили третій із початку місяця масований удар по енергосистемі України, унаслідок чого запроваджувалися аварійні відключення електроенергії.
Нині без світла залишаються частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях, проте погодинні графіки відключень скасовані.
👉 Також нагадаємо, що У ніч проти 30 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, випустивши щонайменше 20 дронів та ракет. Пошкоджено десятки приватних будинків і багатоповерхівок, найбільше постраждав гуртожиток.