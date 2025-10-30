Масована атака: понад 700 повітряних цілей рф запустила по Україні

У ніч на 30 жовтня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні, запустивши 52 ракети, серед яких 9 — балістичні, та 653 безпілотники різних типів. Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, підрозділи протиповітряної оборони (ППО) та радіоелектронної боротьби (РЕБ) знищили або подавили більшість ворожих цілей.

📊 Загалом радіотехнічні війська зафіксували та супроводжували 705 засобів повітряного нападу, серед яких:

653 дрони типу «Shahed» і «Гербера», запущені з районів російських міст Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ та окупованого Криму (Чауда);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з Нижньогородської області;

5 балістичних ракет «Іскандер»-М/KN-23 з Ростовської області;

8 крилатих ракет «Калібр»;

2 крилаті ракети «Іскандер-К» із напрямків Курська та Воронежа;

30 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області;

2 керовані авіаракети Х-59/69 з акваторії Чорного моря;

1 керована авіаракета Х-31П — також із Чорного моря.

☝️ До відбиття масованого повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи (МВГ) та системи безпілотних комплексів.

📢 За попередніми даними станом на 11:30, українською ППО збито/подавлено 623 цілі, зокрема:

592 безпілотники;

7 крилатих ракет «Калібр»;

1 ракету «Іскандер-К»;

21 крилату ракету Х-101;

2 керовані авіаракети Х-59/69.

Водночас 16 ракет і 63 ударні дрони досягли цілей на 20 локаціях, а уламки збитих засобів зафіксовано ще на 19 об’єктах у різних регіонах України.

Крім того, три ракети втрачені локаційно, тому інформація про їхнє падіння та можливі наслідки уточнюється.

📉 Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські війська здійснили третій із початку місяця масований удар по енергосистемі України, унаслідок чого запроваджувалися аварійні відключення електроенергії.

Нині без світла залишаються частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях, проте погодинні графіки відключень скасовані.

👉 Також нагадаємо, що У ніч проти 30 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, випустивши щонайменше 20 дронів та ракет. Пошкоджено десятки приватних будинків і багатоповерхівок, найбільше постраждав гуртожиток.