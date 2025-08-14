Четвер, 14 Серпня, 2025
путін заявив про «щирі зусилля» США щодо припинення війни в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
путін заявив про «щирі зусилля» США щодо припинення війни в Україні

У четвер, 14 серпня, під час наради у москві перед поїздкою на саміт з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор владімір путін висловився про позицію Вашингтона у питанні війни проти України. За його словами, нинішня адміністрація США, на його думку, робить «досить енергійні та щирі зусилля» для зупинення бойових дій та пошуку домовленостей, які влаштують усі сторони “конфлікту”.

📢 «Зібрав (нараду – ред.), щоб розповісти про те, на якому етапі ми знаходимося з сьогоднішньою американською адміністрацією, яка, як усім добре відомо, робить, на мій погляд, досить енергійні та щирі зусилля для того, щоб припинити бойові дії, припинити кризу», – заявив він.

Диктатор путін підкреслив, що, на його переконання, у США прагнуть не лише домовитися про завершення війни, а й закласти підґрунтя для стабільного миру. Він зазначив, що йдеться про інтереси не лише росії та України, а й усіх сторін, втягнутих у «конфлікт».

📢 «…для того, щоб створити довгострокові умови миру і між нашими країнами, і в Європі, та й у світі в цілому – якщо ми до наступних етапів вийдемо на домовленості щодо контролю над стратегічними наступальними озброєннями», – сказав він.

Ця заява пролунала за день до зустрічі з Дональдом Трампом, яка має відбутися в місті Анкоридж на Алясці. Переговори розпочнуться 15 серпня близько 11:30 за місцевим часом (22:30 за Києвом). Спершу планується бесіда тет-а-тет за участю перекладачів, після чого відбудеться розширена зустріч у складі делегацій та робочий сніданок.

☝️ Раніше стало відомо, що літак Іл-96-300 льотного спецзагону «росія» з бортовим номером рейсу RSD 381 вилетів із московського аеропорту. Кінцевим пунктом призначення вказане місто Анкоридж на Алясці. При цьому офіційної інформації про те, хто саме перебуває на борту, поки немає.

Також у кремлі підтвердили час початку саміту, уточнивши, що після переговорів президенти проведуть спільну пресконференцію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

