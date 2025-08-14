Четвер, 14 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

У кремлі назвали час і делегацію для переговорів на Алясці

Денис Молотов
Денис Молотов
У кремлі назвали час і делегацію для переговорів на Алясці

У кремлі назвали точний час зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором владіміром путіним на Алясці. Також оголосили склад російської делегації для переговорів. Подробиці розповів помічник путіна юрій ушаков 14 серпня.

За його словами, зустріч відбудеться в місті Анкоридж, на території об’єднаної військової бази Ельмендорф-Річардсон.

📢 «Передбачається, що все розпочнеться завтра, 15 серпня, приблизно об 11:30 за місцевим часом (22:30 за київським часом – ред.) з бесіди владіміра владіміровича путіна та Дональда Трампа», – заявив Ушаков.

Він уточнив, що перша бесіда відбудеться у форматі віч-на-віч із залученням перекладачів. Після цього, розпочнуться переговори за участю делегацій, які триватимуть під час робочого сніданку.

📢 «Що стосується порядку денного саміту, то всім очевидно, що центральною темою буде врегулювання “української кризи”. Зокрема, з урахуванням обговорення, яке було проведено в кремлі 6 серпня за участю спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа», – повідомив ушаков.

Після завершення переговорів Трамп і путін проведуть спільну пресконференцію для преси.

Також ушаков оголосив склад російських осіб у делегації. До неї увійдуть: глава МЗС сергій лавров, помічник президента юрій ушаков, міністр оборони андрій бєлоусов, міністр фінансів антон сілуанов та спецпредставник президента з інвестиційно-економічного співробітництва із закордонними країнами кирило дмитрієв.

Відомо, що в переговорному процесі братимуть участь і члени американської делегації, але її склад поки що не озвучено.

📢 «Крім президентів, у переговорах братимуть участь по п’ять членів делегацій, але при цьому десь поруч перебуватимуть і групи експертів», – зазначив Ушаков.

✈️ Раніше у четвер стало відомо, що урядовий літак Іл-96-300 спеціального льотного загону «росія», рейс RSD 381, вилетів з московського аеропорту Внуково о 7:50 та прямує до Анкориджу на Алясці. Наразі невідомо, хто саме перебуває на борту літака, зокрема, чи летить путін.

Напередодні ЗМІ повідомляли, чим саме Трамп планує стимулювати путіна для припинення війни в Україні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Дрони України атакували Оренбурзький гелієвий завод на росії

ВІЙНА

План для зустрічі Трампа і путіна: безпека України і чіткі «червоні лінії»

ПОЛІТИКА

Дітей з Луганщини запрошують на творчий конкурс «Що для мене Україна?»

ЛУГАНЩИНА

Трамп і Венс готують онлайн-зустріч із Зеленським – ЗМІ

ПОЛІТИКА

ГУР знищило в Криму компонент новітнього ЗРК С-500

ВАЖЛИВО

“Інфільтрація не означає отримати під контроль території”: ОТУ “Донецьк” заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується

ПОДІЇ

Бізнес Луганщини ознайомили з можливостями індустріальних парків – ОВА

ЛУГАНЩИНА

В українських громадах працює вже майже три сотні центрів життєстійкості

ВЛАДА

Зеленський прибув до Берліна для переговорів із світовими лідерами

ВАЖЛИВО

В США знову заявили про можливий «обмін територіями» України

ПОЛІТИКА

Щастинська РДА оптимізує штат відповідно до розпорядження ОВА

ЛУГАНЩИНА

Суд ВАКС відмовився відсторонити голову АМКУ Павла Кириленка

КРИМІНАЛ

Лідери “Коаліції рішучих” узгодили умови припинення війни

ВАЖЛИВО

Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців – NYT

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: 118 бойових зіткнень, ворог застосував 1674 дрони-камікадзе

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"