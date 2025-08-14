У кремлі назвали час і делегацію для переговорів на Алясці

У кремлі назвали точний час зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором владіміром путіним на Алясці. Також оголосили склад російської делегації для переговорів. Подробиці розповів помічник путіна юрій ушаков 14 серпня.

За його словами, зустріч відбудеться в місті Анкоридж, на території об’єднаної військової бази Ельмендорф-Річардсон.

📢 «Передбачається, що все розпочнеться завтра, 15 серпня, приблизно об 11:30 за місцевим часом (22:30 за київським часом – ред.) з бесіди владіміра владіміровича путіна та Дональда Трампа», – заявив Ушаков.

Він уточнив, що перша бесіда відбудеться у форматі віч-на-віч із залученням перекладачів. Після цього, розпочнуться переговори за участю делегацій, які триватимуть під час робочого сніданку.

📢 «Що стосується порядку денного саміту, то всім очевидно, що центральною темою буде врегулювання “української кризи”. Зокрема, з урахуванням обговорення, яке було проведено в кремлі 6 серпня за участю спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа», – повідомив ушаков.

Після завершення переговорів Трамп і путін проведуть спільну пресконференцію для преси.

Також ушаков оголосив склад російських осіб у делегації. До неї увійдуть: глава МЗС сергій лавров, помічник президента юрій ушаков, міністр оборони андрій бєлоусов, міністр фінансів антон сілуанов та спецпредставник президента з інвестиційно-економічного співробітництва із закордонними країнами кирило дмитрієв.

Відомо, що в переговорному процесі братимуть участь і члени американської делегації, але її склад поки що не озвучено.

📢 «Крім президентів, у переговорах братимуть участь по п’ять членів делегацій, але при цьому десь поруч перебуватимуть і групи експертів», – зазначив Ушаков.

✈️ Раніше у четвер стало відомо, що урядовий літак Іл-96-300 спеціального льотного загону «росія», рейс RSD 381, вилетів з московського аеропорту Внуково о 7:50 та прямує до Анкориджу на Алясці. Наразі невідомо, хто саме перебуває на борту літака, зокрема, чи летить путін.

Напередодні ЗМІ повідомляли, чим саме Трамп планує стимулювати путіна для припинення війни в Україні.