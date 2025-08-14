Четвер, 14 Серпня, 2025
Денис Молотов
Денис Молотов
У четвер, 14 серпня, урядовий літак Іл-96-300 спеціального льотного загону «росія», що виконує рейс RSD 381, вирушив з московського аеропорту Внуково о 07:50 за місцевим часом та взяв курс на місто Анкоридж, штат Аляска, США. Про це свідчать актуальні дані сервісу відстеження авіаперельотів Flightradar.

На момент отримання останньої інформації спецборт пролітав над російським узбережжям Північного Льодовитого океану. Літак рухався без супроводу інших повітряних суден, які можна було б ідентифікувати за допомогою сервісу.

Згідно з розрахунками, рейс RSD 381 має здійснити посадку приблизно через шість годин після вильоту — о 06:43 ранку п’ятниці за місцевим часом Анкориджа, що відповідає 17:43 четверга за київським часом.

Наразі офіційно не підтверджено, хто саме перебуває на борту літака. Залишається відкритим питання, чи летить цим рейсом російський диктатор владімір путін.

Разом з тим, російські медіа у цей же день повідомили, що до складу делегації, яка братиме участь у переговорах путіна з президентом США Дональдом Трампом, увійде спеціальний представник путіна з інвестиційно-економічного співробітництва з іншими державами кирило дмитрієв.

Відомо, що зустріч лідерів відбудеться 15 серпня на території військової бази Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж. Сторони планують обговорити питання, безпосередньо пов’язані з війною росії проти України, а також можливі шляхи її завершення.

👉 Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, якими саме пропозиціями Дональд Трамп має намір зацікавити владіміра путіна. Який “пряник” мав би переконати його припинити бойові дії в Україні.

