Вівторок, 30 Грудня, 2025
путін та резиденція – «священна корова»

Денис Молотов
Ілюстративне зображення з відкритих джерел: Страшний суд. Фрагмент фрески з бенедектинського монастиря Помпоза (Abbazia di Pomposa Affreschi) автор Віталіє да Болонья (Vitale da Bologna), 1361-1376 рр.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прокоментував заяви росії про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію російського диктатора володимира путіна, закликавши сторони зосередитися на мирному врегулюванні.

📢 «Глибоко занепокоєний повідомленнями про атаку на резиденцію президента російської федерації. Поточні дипломатичні зусилля є найбільш життєздатним шляхом до припинення бойових дій і досягнення миру. Ми закликаємо всі зацікавлені сторони залишатися зосередженими на цьому шляху і уникати будь-яких дій, здатних зашкодити процесу»,написав Моді на своїй сторінці в X (колишній Twitter).

Скриншот з соцмережі Х Прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді.
Звинувачення кремля щодо «ударів» по резиденції путіна

Нагадаємо, 29 грудня росія звинуватила Україну в нібито атаці безпілотників на резиденцію путіна в Новгородській області. За словами міністра закордонних справ рф сергія лаврова, російські військові начебто знищили 91 дрон.

☝️ На цьому тлі лавров заявив, що «переговорна позиція рф буде переглянута», а також пригрозив ударами у відповідь.

Ці заяви вже прокоментував шостий президент України Володимир Зеленський. Він назвав інформацію кремля «брехнею» та заявив, що росія готує виправдання для можливих ударів по державних будівлях у Києві. За словами Зеленського, подібні заяви рф спрямовані на зрив переговорного процесу.

Реагуючи на обвинувачення кремля, президент США Дональд Трамп заявив, що «нічого не знає про це», зазначивши, що про нібито атаку йому повідомив особисто путін під час розмови. Також Трамп сказав, що це «нікуди не годиться», і нагадав, що раніше зупинив постачання ракет Tomahawk Україні.

