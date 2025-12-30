Трамп відреагував на заяви рф про «атаку» на резиденцію путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має інформації про нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, однак пообіцяв з’ясувати всі обставини. Про це він сказав у понеділок, 29 грудня, під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

За словами Трампа, він дізнався про інцидент лише нещодавно і наразі не володіє деталями.

📢 «Я насправді щойно про це почув, але нічого про це не знаю. Це було б дуже прикро», — заявив президент США.

Пізніше Дональд Трамп повідомив журналістам, що про нібито атаку йому розповів сам володимир путін під час телефонної розмови.

📢 «путін розповів мені про це рано вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре. Це недобре. Не забувайте, я зупинив Томагавки. Одне діло бути агресивним, а інше — нападати на його будинок. Зараз не час для таких дій», — сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше росія звинуватила Україну в нібито атаці на резиденцію володимира путіна та пригрозила «ударом у відповідь». Глава МЗС рф заявив, що «об’єкти і час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію путіна визначено».

☝️ Шостий президент України Володимир Зеленський назвав ці заяви «черговою брехнею» та висловив переконання, що подібні повідомлення можуть бути використані росією як привід для нових ударів по Києву.