Трамп відреагував на заяви рф про «атаку» на резиденцію путіна

Денис Молотов
Трамп відреагував на заяви рф про «атаку» на резиденцію путіна
Фото: Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має інформації про нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, однак пообіцяв з’ясувати всі обставини. Про це він сказав у понеділок, 29 грудня, під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

За словами Трампа, він дізнався про інцидент лише нещодавно і наразі не володіє деталями.

📢 «Я насправді щойно про це почув, але нічого про це не знаю. Це було б дуже прикро», — заявив президент США.

Пізніше Дональд Трамп повідомив журналістам, що про нібито атаку йому розповів сам володимир путін під час телефонної розмови.

📢 «путін розповів мені про це рано вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре. Це недобре. Не забувайте, я зупинив Томагавки. Одне діло бути агресивним, а інше — нападати на його будинок. Зараз не час для таких дій», — сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше росія звинуватила Україну в нібито атаці на резиденцію володимира путіна та пригрозила «ударом у відповідь». Глава МЗС рф заявив, що «об’єкти і час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію путіна визначено».

☝️ Шостий президент України Володимир Зеленський назвав ці заяви «черговою брехнею» та висловив переконання, що подібні повідомлення можуть бути використані росією як привід для нових ударів по Києву.

