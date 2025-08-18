Понеділок, 18 Серпня, 2025
Президент США Трамп похвалив зовнішній вигляд Зеленського

Президент США Трамп похвалив зовнішній вигляд Зеленського

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для офіційної зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Біля входу президента України особисто зустрів глава США, привітавшись із посмішкою та міцним рукостисканням, одночасно зробивши комплімент щодо зовнішнього вигляду Зеленського.

📢 «I love it», – сказав Трамп, маючи на увазі чорний піджак українського президента.

Попередній візит Зеленського до Білого дому відбувся шість місяців тому, у лютому, та завершився сваркою. Тоді українська делегація достроково залишила приміщення, а в американській адміністрації критикували президента України, зокрема через його відсутність традиційного костюма. Цього разу Зеленський прибув без краватки, у чорній сорочці та піджаку, що демонструвало стриманий образ.

Американський журналіст Браян Гленн, який у лютому дорікнув Зеленському за вбрання, цього разу похвалив його зовнішній вигляд і приніс вибачення. Цей момент потрапив у прямий ефір трансляції зустрічі.

📢 «Перш за все, президенте Зеленський, ви фантастично виглядаєте у цьому костюмі», – сказав Гленн перед тим, як поставити питання.

Президент США перебив журналіста, зазначивши:

📢 «Я те саме сказав», – після чого, вказавши на Браяна Гленна, додав: «Це ж той журналіст, який атакував вас минулого разу».

На що Зеленський відповів:

📢 «Я пам’ятаю», – зазначив український президент.

Журналіст вибачився, додавши:

📢 «Я прошу вибачення, ви добре виглядаєте».

На що Зеленський зауважив із гумором:

📢 «А ви – в тому костюмі, що й були. Я змінив костюм, а ви ні».

Президент США Трамп похвалив зовнішній вигляд Зеленського

Раніше повідомлялося, що Браян Гленн, журналіст ультраправої мережі Real America’s Voice, який поставив питання Зеленському про костюм у лютому, скаржився на погрози після того інциденту.

Також відомо, що Браян Гленн був присутнім й на зустрічі Трампа з російським диктатором путіним. Тоді росіяни презентували цьому журналісту пляшку горілки.

👉 Зустріч у Білому домі стала важливою частиною дипломатичного візиту Зеленського до США та передбачає обговорення ключових питань безпеки і міжнародної співпраці.

