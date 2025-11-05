Президент Литви пообіцяв Україні підтримку з постачанням газу

Шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, про що український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі в середу, 5 листопада.

📢 «Обговорили можливі загрози для Литви з Білорусі через гібридні атаки міграційними хвилями та повітряними об’єктами. Я запропонував нашу допомогу. Будемо працювати, щоб було більше безпеки в нашому регіоні й у дружній Литві», – зазначив Зеленський.

За його словами, президент Литви запропонував Україні підтримку у постачанні газу, і сторони домовилися, що їхні команди вже найближчим часом почнуть практичну роботу у цьому напрямку.

Крім того, Зеленський і Наусєда скоординували позиції в дипломатичній сфері та домовилися про подальші спільні кроки задля посилення регіональної стабільності.

☝️ Шостий український президент також поінформував колегу про ситуацію на фронті.

📢 «Наші воїни лінію оборони тримають усупереч російським наративам у медіа», – наголосив він.

Контекстом до розмови стала ситуація на литовсько-білоруському кордоні. Наприкінці жовтня Литва тимчасово закрила кордон з Білоруссю на місяць через загрозу від контрабандних повітряних куль. Вони регулярно потрапляють з білоруської території.

Литовська влада припускає, що це може бути результатом діяльності контрабандистів сигарет, але не виключає причетність білоруського режиму, який не вживає належних заходів для запобігання таким інцидентам.

Зеленський і Наусєда підтвердили готовність до тіснішої співпраці у сфері безпеки, енергетики та дипломатії задля стабільності у регіоні.

👉 Також нагадаємо, що Литва змінює підхід до захисту свого кордону та переходить від поодиноких інженерних рішень до комплексної системи. Вона включатиме три рівні захисту й розгалужену інфраструктуру для протиповітряної оборони та сучасні засоби протидії загрозам.