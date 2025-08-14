Литва будує трирівневу оборону на кордоні з системами ППО

Литва змінює підхід до захисту свого кордону та переходить від поодиноких інженерних рішень до комплексної оборонної системи, яка включатиме три рівні захисту, розгалужену інфраструктуру для протиповітряної оборони та сучасні засоби протидії загрозам. Про це 14 серпня заявив заступник міністра національної оборони країни Томас Годляускас, передає УНН.

📢 «Сьогодні ми переходимо від ідеї індивідуальних інженерних контрмобільних заходів, яка була розроблена досі, до розробки єдиної лінії глибоко ешелонованої оборони», – наголосив представник Міноборони.

За його словами, перший ешелон оборони розташовуватиметься на відстані до трьох кілометрів від державного кордону. Тут планують облаштувати протитанкові рови, так звані «зуби дракона» та мінні поля, які мають стримувати бронетехніку противника.

розташовуватиметься на відстані до трьох кілометрів від державного кордону. Тут планують облаштувати протитанкові рови, так звані «зуби дракона» та мінні поля, які мають стримувати бронетехніку противника. Другий ешелон , у радіусі до 20 кілометрів, складатиметься з укріплених опорних пунктів та блокованих плацдармів, що дозволить ефективно контролювати ключові напрямки можливого наступу.

, у радіусі до 20 кілометрів, складатиметься з укріплених опорних пунктів та блокованих плацдармів, що дозволить ефективно контролювати ключові напрямки можливого наступу. Третій рівень оборони простягнеться на відстань до 50 кілометрів і включатиме меліоративні рови, мости, підготовлені до підриву, та спеціально висаджені дерева вздовж доріг, які можна буде швидко зрубати для створення перешкод.

План Литви тісно інтегрується з оборонними ініціативами сусідніх країн. Нову систему з’єднають із Балтійською оборонною лінією, яку розбудовують Латвія та Естонія, а польський проєкт «Східний щит» буде пов’язано на військово-оперативному рівні вже восени цього року.

Особливий акцент зроблять на протиповітряній обороні.

Передбачено встановлення сучасних систем ППО, комплексів для боротьби з безпілотниками та засобів радіоелектронної протидії. На цей напрямок планують спрямувати сотні мільйонів євро інвестицій.

Загальна програма розрахована на десять років та оцінюється у 1,1 мільярда євро. З цієї суми близько 800 мільйонів витратять на будівництво укріплень, інженерних споруд та шахт.

👉 Також Збройні сили Литви посилять систему протиповітряної оборони (ППО) поблизу кордону з Білоруссю. Це рішення ухвалено після того, як у повітряний простір країни вдруге проник невідомий безпілотник.

Раніше уряд Литви ухвалив рішення посилити фізичний бар’єр на кордоні з Білоруссю та росією, зокрема у важкодоступних болотистих місцевостях. Це стало ще одним елементом стратегії країни щодо зміцнення національної безпеки на тлі зростання військових загроз у регіоні.