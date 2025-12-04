Австралія та Нова Зеландія виділяють Україні понад $70 млн допомоги

Австралія та Нова Зеландія ухвалили рішення про надання Україні нової військової підтримки на суму, що перевищує 70 мільйонів доларів США. Про оголошені пакети військової підтримки 4 грудня повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

📢 За словами дипломата, «Уряд Австралії оголосив про надання Україні військової допомоги на суму 95 мільйонів австралійських доларів (63 мільйони доларів США — ред.). Ця сума включає 50 млн для PURL, 2 млн для ‘коаліції дронів’ та 43 млн на військове обладнання. Зокрема, тактичні радари ППО, боєприпаси та засоби інженерного забезпечення».

У межах цієї військової підтримки Австралія вкотре акцентує на технологічних компонентах, що включають посилення протиповітряної оборони та інженерного забезпечення Сил оборони України.

Окремо Мірошниченко повідомив, що уряд Нової Зеландії виділяє 15 мільйонів новозеландських доларів (орієнтовно 8,7 мільйона доларів США) на підтримку ініціативи PURL. Ця міжнародна ініціатива забезпечує постачання озброєння та обладнання українській армії. Цей внесок також позиціонується як вагома частина міжнародної військової підтримки, спрямованої на зміцнення спроможностей України протистояти агресії рф.

Варто нагадати, що Австралія раніше приєдналася до Реєстру збитків, завданих агресією рф у війні проти України. Крім того, Нова Зеландія оголосила про посилення санкцій проти так званого «тіньового флоту» росії, що використовується для обходу нафтових обмежень.

👉 Також повідомлено, Еммануель Макрон під час зустрічі з Сі Цзіньпіном запропонував мораторій на російські удари по енергетичній інфраструктурі України.