Субота, 20 Грудня, 2025
Прем’єр Португалії здійснив свій перший візит до Києва

Денис Молотов
Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру в Києві

Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру прибув до Києва та провів зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським. Про це у суботу, 20 грудня, повідомили український лідер та португальське видання RTP.

За даними журналістів, до цього глава уряду Португалії мав лише дві особисті зустрічі із Зеленським. Перша відбулася 28 травня 2024 року в Лісабоні під час офіційного візиту президента України до Португалії, коли сторони підписали двосторонню угоду про співпрацю та безпеку. Друга зустріч пройшла 2 жовтня у Копенгагені в кулуарах міжнародного саміту, де обговорювалася подальша підтримка України з боку Португалії.

Поточний візит став першим приїздом Луїша Монтенегру до України з моменту його вступу на посаду прем’єр-міністра. Разом із міністром оборони Нуно Мело він прибув до Києва нічним поїздом.

У програмі візиту заплановані переговори з шостим президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром України Юлією Свириденко та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

📢 «Більше за будь-яку іншу країну, вона (Україна – ред.), природно, потребує нашої солідарності та нашої близькості, не кажучи вже про нашу прихильність; саме це ми і приносимо», – заявив Монтенегру.

Прем’єр Португалії здійснив свій перший візит до Києва 01Прем’єр-міністр також зазначив, що Україна нині гостро потребує фінансової підтримки. За його словами, Португалія продовжує допомогу як у двосторонньому форматі, так і в межах гуманітарних, соціальних, військових та політичних програм. Він наголосив на тісних зв’язках між громадами двох країн і відповідальності урядів відображати солідарність своїх народів.

У свою чергу Володимир Зеленський оприлюднив відео, на якому разом із Луїшем Монтенегру вони вшанували пам’ять загиблих українських воїнів.

Нагадаємо, Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma у межах пакета військової допомоги, затвердженого наприкінці 2024 року. Ці машини оснащені сучасними системами керування вогнем, що дозволяють запускати протикорабельні ракети Exocet.

Також повідомлялося, що Португалія інвестувала 12 млн доларів у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU.

✅ Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу у розмірі 90 мільярдів євро на період 2026–2027 років.

