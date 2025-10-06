Прем’єр Нідерландів Дік Схооф прибув до Києва

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф у понеділок, 6 жовтня, прибув до Києва з робочим візитом. Одразу після прибуття політик відвідав Михайлівську площу, де разом із шостим президентом України Володимиром Зеленським вшанував пам’ять українських воїнів, які загинули, захищаючи державу.

📢 На своїй сторінці у Facebook Зеленський повідомив:

«З премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг. Світла памʼять українським захисникам і захисницям, які загинули, здобуваючи для України незалежність. Вічна вдячність кожному й кожній».

☝️ Президент також оприлюднив відео з церемонії, на якому видно, як Дік Схооф і Володимир Зеленський поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України.

Це вже другий візит прем’єра Нідерландів до України. Перший відбувся у вересні 2024 року, коли Дік Схооф спільно з українським лідером відвідав Запоріжжя. Тоді сторони обговорювали питання безпеки та гуманітарної підтримки, а також відновлення постраждалих регіонів.

Нинішній приїзд Схоофа до Києва розглядають як свідчення послідовної підтримки України Нідерландами у протистоянні російській агресії.

👉 Повідомлялось, що Нідерланди заявили про незгоду з ідеєю прискореного вступу України до Європейського Союзу. Влада країни наголосила, що зміни правил ухвалення рішень у ЄС мають відбуватися виключно за принципом одностайності.

📌 Нагадаємо, що 27 вересня безпілотники були зафіксовані на норвезькій авіабазі Ерланд, де розташовані винищувачі F-35, а також на території одного з аеропортів у Нідерландах.