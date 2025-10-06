Понеділок, 6 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф прибув до Києва

Денис Молотов
Денис Молотов
Прем’єр Нідерландів Дік Схооф прибув до Києва

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф у понеділок, 6 жовтня, прибув до Києва з робочим візитом. Одразу після прибуття політик відвідав Михайлівську площу, де разом із шостим президентом України Володимиром Зеленським вшанував пам’ять українських воїнів, які загинули, захищаючи державу.

📢 На своїй сторінці у Facebook Зеленський повідомив:

«З премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг. Світла памʼять українським захисникам і захисницям, які загинули, здобуваючи для України незалежність. Вічна вдячність кожному й кожній».

☝️ Президент також оприлюднив відео з церемонії, на якому видно, як Дік Схооф і Володимир Зеленський поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України.

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф прибув до Києва Це вже другий візит прем’єра Нідерландів до України. Перший відбувся у вересні 2024 року, коли Дік Схооф спільно з українським лідером відвідав Запоріжжя. Тоді сторони обговорювали питання безпеки та гуманітарної підтримки, а також відновлення постраждалих регіонів.

Нинішній приїзд Схоофа до Києва розглядають як свідчення послідовної підтримки України Нідерландами у протистоянні російській агресії.

👉 Повідомлялось, що Нідерланди заявили про незгоду з ідеєю прискореного вступу України до Європейського Союзу. Влада країни наголосила, що зміни правил ухвалення рішень у ЄС мають відбуватися виключно за принципом одностайності.

📌 Нагадаємо, що 27 вересня безпілотники були зафіксовані на норвезькій авіабазі Ерланд, де розташовані винищувачі F-35, а також на території одного з аеропортів у Нідерландах.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Сіверськодонецька громада у 2025 році спрямувала 130 млн грн на потреби оборони

ЛУГАНЩИНА

Рубіжанська громада спрямувала понад 7 мільйонів гривень на підтримку Захисників

ЛУГАНЩИНА

На Харківщині інтенсивність штурмів рф знизилась на близько 15-20% – командир підрозділу “Терра”

ПОДІЇ

На Покровському напрямку – до чверті усіх боїв за добу: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Використають примусово “призваних” українців як гарматне м’ясо: Київ протестує проти осіннього призову рф на окупованих територіях

ПОДІЇ

Фейк: Український телеканал «домалював» аудиторію під час виступу Зеленського в ООН

СТОПФЕЙК

Родини загиблих Захисників долучилися до проєкту «Танці без меж»

ЛУГАНЩИНА

Ракетний удар у Гончарівському: ЗСУ посилює безпеку та переводить військових

ВАЖЛИВО

рф планувала теракти в ЄС за допомогою вибухових консервів

ПОДІЇ

Бізнес Луганщини отримує нові стимули: пільги, гранти та програми підтримки

ЛУГАНЩИНА

У Німеччині створять підрозділ протидії дронам — Добріндт

ПОЛІТИКА

Уряд України приховає дані про виробників зброї

ВЛАДА

Батьки чотири доби добивали дитину металевою трубою

КРИМІНАЛ

Харківщина: посилюють примусову евакуацію родин із дітьми

ВІЙНА

Понад 80 дітей зі Щастинської громади оздоровилися цього року

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"