Нідерланди проти прискорення вступу України до ЄС

П’ятниця, 3 Жовтня, 2025
Нідерланди заявили про незгоду з ідеєю прискореного вступу України до Європейського Союзу. Влада країни наголосила, що зміни правил ухвалення рішень у ЄС мають відбуватися виключно за принципом одностайності. Про це повідомили DW та Trouw.nl.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф після зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені висловився проти пропозиції глави Європейської ради Антоніу Кошти. Йшлося про скасування принципу одноголосності та перехід до кваліфікованої більшості для того, щоб прискорити переговори з Україною.

📢 «Майбутнє Молдови та України – в ЄС, але змінювати правила – це не той шлях, яким слід іти», – наголосив Схооф.

Нідерланди залишаються категоричними у питанні збереження права вето. Уряд країни вважає, що навіть заради швидшого вступу України не можна відмовлятися від базових принципів. Схооф підкреслив, що важливо дотримуватися Копенгагенських критеріїв, які забезпечують одностайність у прийнятті рішень.

Водночас прем’єр підтримав ініціативу Кошти щодо тиску на Угорщину, яка продовжує блокувати переговорний процес. За словами Схоофа, саме дії Будапешта гальмують інтеграцію України до Євросоюзу, і більш ефективним буде переконати Угорщину змінити позицію.

Свою позицію глава уряду Нідерландів вже пояснив шостому президенту України Володимиру Зеленському та запевнив, що надалі регулярно повертатиметься до цього питання у діалозі з українською стороною. Він також зауважив, що затягування переговорів може призвести до відчуття віддаленості України від ЄС.

Україна, зі свого боку, завершила фінальний етап скринінгу на відповідність законодавства нормам Європейського Союзу. Процес перевірки тривав 15 місяців і став одним із найшвидших серед усіх країн-кандидатів.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко закликала Єврокомісію пришвидшити технічну підготовку до вступу. Вона наголосила, що Україна розраховує у 2025 році на фінансову підтримку ЄС у розмірі 16,5 млрд євро.

☝️ Нагадаємо, Угорщина зберігає жорстку позицію щодо вступу України до ЄС, що, на думку експертів, часто збігається з інтересами росії.

👉 Також раніше повідомлялось, що Угорщині, яка заявила про небажання бути в одних організаціях спільно з Україною, доведеться вийти з десятків міжнародних форматів.

