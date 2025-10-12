Прем’єр Франції Себастьєн Лекорню пояснив причини своєї раптової відставки та повернення

Новопризначений прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню, який спочатку подав у відставку, а згодом повернувся на посаду очільника уряду, розповів про причини свого несподіваного рішення. Про це 11 жовтня повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство DPA.

Лекорню очолив уряд лише чотири тижні тому, однак уже 6 жовтня заявив про відставку через напружену атмосферу в новому кабінеті міністрів. Це спричинило гостру політичну кризу у Франції. Втім, менш ніж за тиждень — 10 жовтня — стало відомо, що він повертається до виконання своїх обов’язків.

📢 «Моїм єдиним пріоритетом є допомога у виході з цього важкого становища», — зазначив Лекорню, пояснюючи рішення залишитися на посаді.

За словами прем’єра, нині головне завдання уряду — стабілізувати ситуацію в країні та зосередитися на ухваленні державного бюджету на наступний рік. Лекорню наголосив, що хоче уникнути нових політичних ускладнень. А після затвердження бюджету має намір зосередитись на внутрішніх питаннях і роботі уряду.

Він також заявив, що планує сформувати оновлений склад кабінету міністрів до 13 жовтня, і не виключив можливості співпраці з лівими силами.

📢 «І тоді або політичні сили допоможуть мені в цьому, і ми будемо працювати разом, або ні», — підсумував прем’єр-міністр.

📌 Нагадаємо, що 6 жовтня Лекорню подав заяву про відставку. Після чого, президент Франції Еммануель Макрон попросив його провести заключний раунд переговорів із політичними силами.

Через кілька днів у керівництві Франції відбулися чергові кадрові зміни. 10 жовтня Макрон ухвалив рішення повернути Лекорню на пост глави уряду, попри те, що той раніше заявляв про бажання відійти від виконавчої влади. Зрештою, політик погодився залишитися прем’єр-міністром, аби, за його словами, «не допустити подальшого розхитування ситуації в державі».

Повернення Себастьєна Лекорню до уряду стало спробою стабілізувати французький політичний курс після кількох тижнів невизначеності, що загрожували поглибленням урядової кризи.