У прем’єра Франції Лекорню був рекордно короткий термін

Єлисейський палац у неділю, 6 жовтня, офіційно повідомив про відставку прем’єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню.

☝️ У короткому повідомленні, яке цитують французькі ЗМІ, наголошується: «Себастьян Лекорню подав у відставку з посади прем’єр-міністра свого уряду. Президент Республіки прийняв цю відставку».

Лекорню пробув на посаді лише 27 днів, що стало найкоротшим терміном в історії Франції.

Найближчим часом очікується публічна заява політика, у якій він пояснить причини свого рішення.

📌 Вчора, 5 жовтня, Себастьян Лекорню лише завершив формування свого уряду. Під час презентації нового кабінету він підкреслив, що головна мета уряду — «об’єднати суспільство та створити базу підтримки в парламенті, знайшовши компроміс з опозицією».

Нагадаємо, що 9 вересня колишній міністр оборони Франції Лекорню очолив уряд, ставши п’ятим прем’єр-міністром країни за останні два роки.

Попередні керівники уряду втратили посади після провалу голосувань за державні бюджети, які передбачали різке скорочення дефіциту — одного з найбільших у зоні євро.

☝️ Також нагадаємо, що Франсуа Байру очолив кабінет міністрів у грудні 2024 року, однак із самого початку його команда стикалася з політичними труднощами. Як і попередні уряди Франції, його правління залежало від парламентської підтримки, а Національні збори мали право будь-коли оголосити недовіру.