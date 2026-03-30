Прем’єр Болгарії з міністрами прибув до України

Прем’єр-міністр Болгарії Андрій Гюров та п’ять міністрів болгарського тимчасового уряду прибули з офіційним візитом до України. Про це повідомляється на сайті Ради міністрів Болгарії в понеділок, 30 березня.

📢 «До складу делегації в Києві, очолюваної прем’єром Гюровим, входять міністр закордонних справ Надія Нейскі, міністр транспорту та зв’язку Корман Ісмаїлов, міністр оборони Атанас Запрянов, міністр освіти та науки Сергій Ігнатов і міністр енергетики Трайчо Трайков», – йдеться в повідомленні.

У Софії анонсували проведення двосторонніх переговорів.

Очікується, що Андрій Гюров зустрінеться з шостим президентом України В. О. Зеленським, прем’єр-міністром Юлією Свириденко та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

ℹ️ У грудні 2025 року уряд Болгарії подав у відставку на тлі масштабних протестів, спричинених непопулярним проєктом державного бюджету. З метою участі у парламентських виборах достроково залишив посаду президент Румен Радев. 18 лютого 2026 року в країні почав роботу тимчасовий уряд на чолі з Гюровим.

Парламентські вибори в Болгарії заплановані на 19 квітня.