Прем'єр Болгарії з міністрами прибув до України

Денис Молотов
Фото: Прем’єр-міністр Болгарія Андрій Гюров та п’ять міністрів болгарського тимчасового уряду.

Прем’єр-міністр Болгарії Андрій Гюров та п’ять міністрів болгарського тимчасового уряду прибули з офіційним візитом до України. Про це повідомляється на сайті Ради міністрів Болгарії в понеділок, 30 березня.

Склад делегації

До складу делегації, яка прибула до Києва, увійшли:

  • Надія Нейскі — міністр закордонних справ
  • Корман Ісмаїлов — міністр транспорту та зв’язку
  • Атанас Запрянов — міністр оборони
  • Сергій Ігнатов — міністр освіти та науки
  • Трайчо Трайков — міністр енергетики

📢 «До складу делегації в Києві, очолюваної прем’єром Гюровим, входять міністр закордонних справ Надія Нейскі, міністр транспорту та зв’язку Корман Ісмаїлов, міністр оборони Атанас Запрянов, міністр освіти та науки Сергій Ігнатов і міністр енергетики Трайчо Трайков», – йдеться в повідомленні.

У Софії анонсували проведення двосторонніх переговорів.

Очікується, що Андрій Гюров зустрінеться з шостим президентом України В. О. Зеленським, прем’єр-міністром Юлією Свириденко та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

ℹ️ У грудні 2025 року уряд Болгарії подав у відставку на тлі масштабних протестів, спричинених непопулярним проєктом державного бюджету. З метою участі у парламентських виборах достроково залишив посаду президент Румен Радев. 18 лютого 2026 року в країні почав роботу тимчасовий уряд на чолі з Гюровим.

Парламентські вибори в Болгарії заплановані на 19 квітня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті зафіксували 133 бойові зіткнення, ворог запустив понад 6,1 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Литва інвестує €15 млн в організацію реабілітації в Україні

ЕКОНОМІКА

Ще одна країна долучиться до трибуналу проти рф

ВЛАДА

Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід – WP

ПОДІЇ

МЗС закликало ЮНЕСКО та міжнародних лідерів відреагувати на удар по Львову

ПОДІЇ

Український актор Олег Гусєв пішов із життя

СУСПІЛЬСТВО

Обкладинка The Economist 2026: які «передбачення» відбулись

ЕКСКЛЮЗИВ

Іран: заяви США про переговори свідчать про їхню поразку

ВАЖЛИВО

Луганщина посилює співпрацю щодо ветеранської політики

ЛУГАНЩИНА

Ціни на нафту з Перської затоки злетіли до $160 – ЗМІ

ВАЖЛИВО

У Кувейті дрони влучили в паливні резервуари аеропорту

ПОДІЇ

рф атакувала підприємство на Чернігівщині дронами

ВІЙНА

Фейк: В Україні зросли ціни через підвищення військового збору

СТОПФЕЙК

Минулої доби на фронті зафіксовано 191 бойове зіткнення – Генштаб

ВІЙНА

Сенатори США пропонують санкції проти Угорщини

ВАЖЛИВО
