Представники України вперше відпрацювали механізми статті 5 НАТО

Українські експерти Спільного центру НАТО — Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) уперше долучилися до відпрацювання механізмів статті 5 НАТО під час навчань Loyal Dolos 2025. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 28 грудня.

Представники JATEC взяли участь у фінальній фазі навчань НАТО Loyal Dolos 2025. Вони були присвячені оцінці бойових спроможностей одного з підрозділів Альянсу. Сценарій навчань базувався на досвіді, здобутому під час повномасштабної війни в Україні, та був спрямований на підготовку підрозділів НАТО до ведення динамічних бойових дій у сучасних умовах.

☝️ У навчаннях брали участь близько 1500 військовослужбовців і цивільних фахівців, які працювали у різних локаціях по всій Європі. Їхньою спільною метою було оцінювання спроможностей корпусу швидкого розгортання НАТО як повноцінного бойового армійського підрозділу Альянсу.

📌 Старший національний представник України у JATEC, директор з імплементації програм Спільного центру НАТО — Україна полковник Валерій Вишнівський наголосив на стратегічному значенні участі українських експертів у цих навчаннях.

📢 «Участь українських експертів JATEC у навчаннях Loyal Dolos 2025, які є одним із ключових елементів підготовки НАТО відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору, має для нас стратегічне значення, оскільки вперше представники України були залучені до відпрацювання механізмів колективної безпеки Альянсу», — зазначив він.

За його словами, така взаємодія сприяла визнанню України Північноатлантичною радою як одного з найдосвідченіших учасників системи регіональної безпеки. Зазначено важливість тісної співпраці із Силами безпеки та оборони України.

☝️ Нагадаємо, стаття 5 НАТО передбачає, що збройний напад на одну з держав-членів Альянсу розглядається як напад на всіх союзників і тягне за собою колективну відповідь.

👉 Раніше ВМС ЗСУ вперше в історії НАТО очолили планування, координацію та управління силами умовного противника (OPFOR). Це відбувалось під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 25 у Португалії.

👉 Як стало відомо, посилення України є умовою для того, щоб путін не наважився напасти на жодну з країн НАТО.