Четвер, 11 Вересня, 2025
Представник Трампа Кіт Келлог прибув до України – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Представник Трампа Кіт Келлог прибув до України - ЗМІ

Спеціальний представник президента США з питань України та росії Кіт Келлог прибув із візитом до Києва. Про це повідомила Європейська правда у четвер, 11 вересня, з посиланням на українських та американських співрозмовників.

За даними видання, поїздка відбувається на тлі активізації російських ударів по українських регіонах, зокрема й по столиці.

☝️ Напередодні ЗМІ писали, що Кіт Келлог прямував до Польщі саме в той момент, коли країна зазнала атаки безпілотників з боку росії.

📌 Востаннє спецпредставник США відвідував Київ наприкінці серпня. Тоді він отримав орден і наголосив, що робота над гарантіями безпеки для України триває, хоча і є «дуже складною».

👉 Також нагадаємо, що в День Незалежності України, 24 серпня, до Києва прибув спеціальний представник президента США Кіт Келлог. Його присутність стала одним із ключових моментів міжнародної підтримки на урочистостях, що відбулися на Софійській площі.

e-mail: admin@irtafax.com

