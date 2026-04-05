Перехожі у Дніпрі намагались завадити поліціянтам доставити чоловіка до ТЦК

У Дніпрі перехожі намагалися завадити патрульним поліціянтам затримати водія, який перебуває «у розшуку» через порушення правил військового обліку. Під час інциденту одна з жінок застосувала проти поліціянтів газовий балончик. Про це повідомила патрульна поліція у своєму Telegram-каналі.

Подія трапилася 2 квітня на вулиці Богдана Хмельницького. Коли водієві запропонували поїхати до територіального центру комплектування (ТЦК), він погодився, проте дорогою до службового авто почав тікати. Чоловіка наздогнали та затримали, застосувавши фізичну силу та кайданки.

📢 «Очевидці події намагалися завадити цьому. Зокрема, одна жінка застосувала засіб сльозогінної та дратівливої дії до поліцейських. Для відбиття такого нападу на підставі статті 45 Закону України “Про Національну поліцію” один із поліцейських застосував спеціальний засіб сльозогінної та дратівливої дії щодо вказаної особи та до ще одного громадянина, який також намагався завдати тілесних ушкоджень інспекторам», — сказано в дописі.

Щодо дій чоловіка й жінки правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння правоохоронцю побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків). Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Водія Nissan поліціянти доставили до ТЦК та склали на нього протокол за статтею 185 (злісна непокора законному розпорядженню поліціянта) та частиною 1 статті 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху та ін.) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

